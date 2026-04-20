LG에너지솔루션이 메르세데스-벤츠에 리튬인산철(LFP) 배터리를 공급한다고 처음으로 공식화했다.

LG에너지솔루션 미시간 홀랜드 공장 전경. LG에너지솔루션 AD 원본보기 아이콘

20일 LG에너지솔루션에 따르면 메르세데스-벤츠는 한국 협력사들과 협력 확대 방안을 논의하는 자리에서 LG에너지솔루션을 차량용 LFP 배터리 공급업체로 선정했다고 밝혔다.

이번 발표는 지난해 12월 공시된 양사 간 배터리 공급 계약이 '차량용 LFP'라는 점을 공식적으로 확인한 첫 사례다. 국내 배터리 기업이 독일 완성차 업체에 LFP 배터리를 공급하는 것도 이번이 처음이다.

LG에너지솔루션은 벤츠 전동화 전략에서 핵심 파트너로 입지를 강화하고 있다. 양사는 2024년 10월 50.5GWh 규모 공급 계약을 시작으로 ▲지난해 9월 107GWh(미국 75GWh·유럽 32GWh) ▲지난해 12월 2조600억원 규모 LFP 공급 계약 등 지금까지 총 네 건의 계약을 체결했다. 업계에서는 LG에너지솔루션의 누적 공급 규모가 25조원 이상에 달하는 것으로 보고 있다.

LG에너지솔루션은 LFP 배터리와 차세대 원통형 배터리 '46시리즈'를 통해 프리미엄부터 중저가까지 아우르는 제품 포트폴리오를 구축하며 벤츠의 핵심 공급망으로 자리 잡았다는 평가다.

삼성SDI도 벤츠의 배터리 공급사로 참여한다. 구체적인 계약 규모는 공개되지 않았지만 업계에서는 약 10조원대 수준으로 추정하고 있다. 이에 따라 양사가 벤츠로부터 확보한 누적 및 신규 수주 규모는 30조원을 웃도는 것으로 분석된다.

업계에서는 이번 협력이 단순 공급을 넘어 차세대 배터리 기술과 폼팩터를 아우르는 전략적 파트너십이라는 점에 주목하고 있다. LG에너지솔루션의 LFP 및 원통형 배터리와 삼성SDI의 각형 배터리가 벤츠 전동화 로드맵의 핵심 축을 형성하게 됐다는 평가다.

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LG에너지솔루션 관계자는 "메르세데스-벤츠와의 협력은 제품 경쟁력과 공급 안정성을 인정받은 결과"라며 "차세대 배터리 기술과 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 완성차와의 협력을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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