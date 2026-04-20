중기부, 플라스틱 봉투 제조 현장 방문…상생협약 등 의견 청취

2019년부터 대·중소기업 상생협약 운영

중소기업 원자재 수급 등 경영 부담 논의

중소벤처기업부는 중동 전쟁으로 인해 공급망 불안과 원자재 가격 상승으로 부담을 겪고 있는 플라스틱 봉투 제조기업을 찾아 대응방안을 논의했다.

20일 이병권 중기부 2차관은 플라스틱 봉투 제조 중소기업 신명이노텍을 방문해 현장 애로사항을 청취하고 대응 방안을 논의했다.

플라스틱 봉투 제조업은 나프타 기반 원재료 비중이 높아 국제 유가와 원자재 가격 변동의 영향을 크게 받는 업종으로, 최근 원가 부담이 급격히 커지고 있다.

플라스틱 봉투 업계는 2019년부터 대·중소기업 간 상생협약을 체결해 현재까지 지속해왔다. 상생협의회를 통해 대기업과 중소기업이 플라스틱 봉투 관련 시장 현황을 공유하고, 중소기업의 경영 안정과 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다.

중기부는 플라스틱 포장 업계의 상생협약 운영 현장을 직접 살펴보고 중동 전쟁에 따른 중소기업의 경영 부담 증가 등 현장 애로를 청취했다.

간담회에서는 플라스틱 봉투 업계의 상생협약 운영 현황을 공유하고 중소기업이 겪는 원자재 수급 애로, 수입 원자재 가격 상승이 제품 제조 원가에 즉각 반영되면서 발생하는 경영 부담 문제 등에 대해 논의했다.

이병권 2차관은 "최근 원자재 가격 급등 상황에서는 업계 차원의 협력 구조를 통해 부담을 합리적으로 나누는 노력이 필요하다"며 "동반성장위원회를 중심으로 형성된 민간의 자발적 상생협약이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

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플라스틱 봉투 제조 중소기업의 애로사항에 대해 "중기부는 긴급경영안정자금 등 금융지원 확대와 납품단가 협의 등을 통해 중소기업의 부담 완화를 적극 지원할 계획"이라며 "현장의 애로를 반영하여 필요한 정책을 지속적으로 보완해 나가겠다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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