

국힘 경선 후폭풍 확산…서천군수 선거 4파전 재편, 표 분산 변수 부상



국민의힘 조중연 충남도의원 예비후보가 20일 국민의힘을 탈당하고, 무소속 서천군수에 출마한다고 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

국민의힘 충남도의원 경선을 앞두고 조중연 예비후보가 무소속 서천군수 출마를 선언하면서, 장동혁 대표 지역구에서 보수 분열 조짐이 가시화되고 있다.

20일 아시아경제에 조 예비후보는 "국힘 충남도당에 탈당계를 제출했다"면서 "정당의 생명은 공정이지만 서천 국민의힘은 '줄 세우기'와 '답정너식 공천'이 판을 치고 있다"고 비판했다.

이어 "불공정에 침묵하는 것은 군민에 대한 배신"이라며 "무능하고 보여주기식 행정이 서천의 성장 동력을 갉아먹고 있다"고 김기웅 서천군수 예비후보를 직격했다.

조 예비후보의 탈당과 무소속 출마는 단순한 개인 결단을 넘어 서천 지역 보수 진영 내 균열이 표면화됐다는 점에서 정치적 파장이 크다는 평가다.

특히 서천이 장동혁 대표의 정치적 기반 지역이라는 점에서 당내 결속력 약화가 선거 판세 전반에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

서천군수 선거는 조 예비후보의 무소속 출마로 인해 더불어민주당 유승광, 국민의힘 김기웅, 한국독립당 조이환 등 4파전 구도로 재편될 전망이다. 보수 표심이 분산될 경우 선거 결과를 좌우할 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다.

국힘 내부에서도 경선 후폭풍이 이어지는 모습이다. 경선 탈락자인 신영호 전 예비후보의 김태흠 충남지사 선거캠프 합류는 유력하지만, 김기웅 후보와의 '원팀' 구성 여부는 여전히 불투명하다.

신 후보를 지지했던 노박래 전 군수 등 당내 인사들의 합류 가능성도 낮게 점쳐지면서 조직 결집력에 균열이 감지되고 있다.

조 예비후보는 "군민이 추천한 '군민 후보'로 심판받겠다"며 "무너진 공정과 상식을 바로 세우겠다"고 밝혔다.

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그는 이번 주 예비후보 등록을 마친 뒤 다음 주 출마 기자회견을 통해 본격적인 선거전에 돌입할 계획이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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