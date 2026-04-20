과기정통부 주최…15개국 460개사,1,400부스 규모

2025 월드IT쇼 행사 현장(사진 제공: 월드IT쇼 사무국) AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부(장관 배경훈)가 주최하고 한국무역협회, KAIT, IITP, ITRC, NIPA, 코엑스 등 9개 기관이 공동 주관하는 '2026 월드IT쇼(이하. WIS 2026)'가 오는 4월 22일부터 24일까지 3일간 서울 코엑스 AㆍBㆍC홀에서 개최된다. 올해로 18회를 맞는 WIS 2026은 '생각을 넘어 행동으로: AI, 현실을 움직이다'를 슬로건으로, 17개국 460개사가 1,400부스(약 7,500평) 규모로 참가해 국내 최대 규모 AIㆍICT분야 전시를 선보인다.

2008년 첫 개최 이후 국내 최대 AIㆍICT 전시회로 성장한 WIS는 매년 글로벌 ICT 트렌드를 선도하는 플랫폼으로 자리매김해 왔다. 올해 행사는 단순한 기술 전시를 넘어 'AX(AI Transformation)'가 산업 전반에 실질적 성과를 내는 모습을 대국민에게 직접 체감시키는 데 초점을 맞췄다. 정부 정책 방향과 민간 혁신 역량이 한자리에서 결집되는 국내 최대 AIㆍICT 비즈니스 플랫폼이다.

이번 WIS 2026은 △인공지능 및 디지털 인텔리전스(AI & Digital Intelligence) △로보틱스 및 지능형 모빌리티(Robotics & Intelligent Mobility) △몰입형 공간 기술(Immersive Spatial Tech) △스마트 라이프 및 데이터 기술(Smart Life & Data Tech) 등 분야의 최신 기술과 제품들이 선보인다. 전시와 함께 개최되는 우수기업 시상식에서는 국내 혁신 ICT 기술을 개발한 기업을 격려하는 '제33회 대한민국 ImpaCT-ech(임펙테크) 대상'(대통령상 포함)과 참가기업 대상 '2026 WIS 혁신상'이 시상된다. 행사 2일째 날인 23일에도 '신기술ㆍ신제품 발표회'가 열려 참가기업의 신기술과 신제품 등이 C홀 특설무대에서 발표된다.

올해 WIS 2026에서는 새로운 프로그램들이 4종이 첫 선을 보인다. ▲K-AI 대표 기업들의 공개 토론 무대인 'K-피지컬AI 라운드테이블' ▲'K-디지털 그랜드 챔피온십' 등 경진대회 입상기업 대상 민-관 합동 투자유치 프로그램인 'K-AI 챔피온스 IR데이' ▲국가 AI 경쟁력을 논의하는 'AIㆍICT 인사이트 포럼' ▲엔터테인먼트 × 테크 × AI: 미래 수익화 전략과 글로벌 트렌드를 다루는 'K-엔터테크 글로벌 서밋'이 WIS2026에 새롭게 등장한다.

특별전시관도 한층 다양해졌다. 리벨리온, 퓨리오사AI, 딥엑스 등이 참가하는 'K-AI반도체 생태계관'과 CES 혁신상 등 국내외 수상 기업들을 모은 '어워드테크관'에 이어 주요 국가별 해외기업을 집결시킨 '글로벌관(신설)'과 엔터테인먼트ㆍ기술 융합을 선보이는 '엔터테크관(신설)'이 새롭게 마련된다. 특히 '어워드테크관'은 혁신기업의 해외시장 판로개척과 투자 유치를 지원하기 위해 운영된다

WIS의 주요 프로그램들도 여전히 볼거리를 제공한다. 국내외 AIㆍICT 최신 주요 이슈와 동향을 읽을 수 있고 미래를 조망하는 '글로벌ICT전망 콘퍼런스'는 ICT업계 전문가들이 기조강연을 포함해 두 세션으로 나뉘어 10여개의 주제를 발표한다. '밍글링존'도 매년 많은 참가기업의 주목을 받는 프로그램이다. 밍글링존은 크게 두 가지 세션으로 운영된다. ①공동전시관에는 스타트업의 투자유치 지원 및 육성, 투자사의 그간 투자성과를 공유하며, ②비즈니스 커넥팅 프로그램은 대ㆍ중견ㆍ중소기업 간의 기술ㆍ제품 관련 상생협력을 목적으로 비즈니스 협력 파트너를 발굴해주고 수요기업ㆍ투자자간 연결 기회를 제공하고, ③ICT 경진대회에서 검증된 유망 기업들의 '통합 IR데이'를 개최한다. AI 스타트업 발굴 육성 방안 기조 강연을 시작으로 유망 AIㆍICT 기업 IR 피칭을 진행한다

한국무역협회 주관의 '글로벌 ICT 바이어 수출상담회'에는 영국, 미국, 일본, 싱가포르 등 14개국에서 약 50개 해외 바이어가 참여해 국내 ICT 유망기업과 1:1 수출 상담을 진행한다. 글로벌 시장 진출을 위한 실질적인 협력의 기회를 모색하는 국내 기업들은 본 프로그램을 통해 혁신 제품과 글로벌 레벨의 기술을 해외바이어를 대상으로 선보일 예정이다. 주한 외교관을 초청해 국내 첨단 ICT 기술을 직접 시연하는 외교관 전시투어도 23일 운영된다.

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WIS 2026 관계자는 "올해 월드IT쇼는 AI가 단순한 기술을 넘어 산업 현장과 국민 일상에서 실질적인 변화를 이끄는 모습을 생생하게 확인할 수 있는 자리가 될 것"이라며, "행사를 통해 K-AI의 글로벌 위상을 더욱 높이겠다"고 의지를 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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