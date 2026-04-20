꿈비, 어린이날 앞두고 ‘어린이날 선물 대잔치’ 기획전 진행

일상의 감동, 육아를 함께하는 기업 꿈비가 어린이날을 맞아 부모들의 선물 고민을 덜어줄 특별한 기획전을 선보인다.

꿈비는 오는 5월 5일 오전 10시까지 '어린이날 선물 대잔치' 기획전을 진행한다고 밝혔다. 이번 기획전은 아이의 성장과 일상에 꼭 필요한 육아용품을 중심으로 구성해, 실용성과 의미를 모두 고려한 선물 제안을 목표로 기획됐다.

어린이날은 단순한 기념일을 넘어, 아이에게 특별한 기억을 선물하는 날로 자리 잡고 있다. 이에 꿈비는 이번 기획전을 통해 '무엇을 줄까'보다 '어떤 경험을 함께할까'에 주목하며, 육아 과정에서 실질적인 도움을 줄 수 있는 제품들을 엄선했다. 갓난아이부터 유아기까지 성장 단계에 맞춘 제품 구성으로, 아이의 발달을 돕는 동시에 보호자의 일상에 여유를 더하는데 초점을 맞췄다.

주요 제품으로는 점핑 놀이와 발육 활동을 지원하는 '베이비 점퍼루 걸음마 보조기', 젖병 소독과 건조를 한 번에 해결할 수 있는 '스팀 젖병 소독기', 성장 단계에 맞춰 높이와 구조를 조절할 수 있으며, 접이식 설계로 사용과 보관이 용이한 '유아 하이체어', 높은 가드 설계로 안전성을 강화한 '하이가드 범퍼침대' 등이 포함됐다.

이와 함께 극세사 아기 퍼 블랭킷, 블루투스 스피커 수유등, 뒤집기 방지 쿠션, 토이 스마트폰 등 다양한 육아 라이프스타일 제품도 함께 선보이며 선택의 폭을 넓혔다.

꿈비 관계자는 "어린이날은 아이뿐 아니라 부모에게도 의미 있는 시기인 만큼, 단기적인 소비를 넘어 일상에서 지속적으로 활용할 수 있는 제품 중심으로 기획전을 구성했다"라며 "앞으로도 안전성과 실용성을 기반으로 한 제품을 통해 육아 환경 개선에 기여할 것"이라고 말했다.

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한편, 꿈비는 이번 기획전 기간 동안 구매 고객을 대상으로 다양한 프로모션과 리뷰 이벤트를 함께 운영할 계획이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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