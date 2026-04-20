지적재조사부터 대장 한글화

공시지가 산정까지 ‘군민 편의’ 최우선

노후 장비 교체 완료, 접근성 대폭 향상

청도군(군수 권한대행 김동기)이 첨단 기술과 세심한 행정 서비스를 결합한 '군민 중심' 민원행정 구현에 박차를 가하고 있다.

특히 지리정보, 지적, 토지관리 등 전문 분야를 중심으로 한 '스마트 지적 행정'의 완성이 군민들의 실질적인 재산권 보호와 편의 증진으로 이어지고 있어 주목된다.

청도군이 첨단 기술과 세심한 행정 서비스를 결합한 '군민 중심' 민원행정에 힘쓰고 있다 . 청도군 제공 AD 원본보기 아이콘

지리정보팀은 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 노후된 종이지적을 최신 디지털 지적으로 전환하는 '지적재조사사업'을 적극 추진 중이다.

이 사업은 경계 불일치로 인한 이웃 간의 갈등을 근본적으로 해소하고, 주민의 재산권을 명확히 보호하는 데 목적이 있다.

군은 정밀 측량과 함께 주민 의견을 적극 수렴하여 데이터의 신뢰도를 높이고, 체계적인 행정 기반을 강화해 나갈 방침이다.

지적팀은 한자나 일본어로 작성되어 이해하기 어려웠던 구(舊) 토지·임야대장을 전면 한글화하는 '자료변환 사업'에 착수한다.

2026년 시작해 2030년 완료를 목표로 하는 이 사업은 조상 땅 찾기 등 토지 관련 민원 시 소유권 변동 이력을 쉽게 파악할 수 있도록 데이터베이스(DB)를 구축하는 작업이다.

이를 통해 행정 효율성을 높이는 것은 물론, 지적기록물 통합관리시스템과 연계해 예산 절감 및 기록물 안전성까지 확보할 계획이다.

토지관리팀은 각종 세금과 부담금의 부과 기준이 되는 '2026년 개별공시지가 산정'을 마무리했다.

올해 1월 1일 기준 총 20만6551필지에 대해 감정평가사와 신중한 논의를 거쳤으며, 지난 15일 부동산가격공시위원회 심의를 완료했다.

해당 지가는 오는 30일 결정·공시될 예정이다.

또한, 군민들이 지적도, 용도지역, 항공사진 등을 손쉽게 확인할 수 있는 '공간정보열람시스템'의 노후 장비 교체 사업도 지난 2월 완료했다.

2024년 군청을 시작으로 2026년 2월 각남·풍각·운문·매전면까지 전 읍·면의 장비를 교체함으로써, 군민들은 더욱 넓고 선명한 터치스크린을 통해 고도화된 공간정보를 이용할 수 있게 됐다.

청도군 민원과는 민원팀, 건축디자인팀, 인허가팀 등 전 부서가 유기적으로 협력하며 생활민원 대응부터 주거환경 개선, 정확한 지적 정보 구축까지 원스톱 서비스를 제공하고 있다.

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김동기 청도군수 권한대행은 "청도군 민원행정의 전문성을 더욱 강화하고 각 부서별 협력을 확대해 군민중심의 신뢰받는 행정서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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