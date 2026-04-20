아파트 공사장 진출입로 주변

과속방지턱 4개소 신설

통학로 구간 안전시설 확충

등하교 시간대 학생 이동 지점

차량 감속 유도 체계 보완

경기 오산시(시장 이권재)는 가수초등학교 통학로 안전 확보를 위해 인근 우미린 레이크시티 아파트 공사장 진출입로 주변에 과속방지턱 4개소를 신설했다고 20일 밝혔다.

오산시(시장 이권재)는 가수초등학교 통학로 안전 확보를 위해 인근 우미린 레이크시티 아파트 공사장 진출입로 주변에 과속방지턱 4개소를 신설했다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 구간은 인근 아파트 단지에서 가수초등학교로 등하교하는 학생들이 주로 이용하는 통학로로, 최근 공사 차량 통행이 증가하면서 차량 속도와 보행 안전에 대한 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 시는 공사장 시공사와 협의를 거쳐 차량 감속을 유도할 수 있는 과속방지턱을 설치하는 방식으로 대응했다. 통학 시간대 학생 이동이 집중되는 구간 특성을 고려해, 운전자 주의를 환기하고 보행 안전을 높이는 데 중점을 뒀다.

공사 차량이 오가는 진출입로 바로 앞에 과속방지턱을 설치해 차량 속도를 낮추고, 아이들 통학길 안전을 보강했다.

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이권재 오산시장은 "아이들이 매일 오가는 통학로에서만큼은 어떤 위험 요소도 방치돼서는 안 된다"며 "앞으로도 공사장 주변을 포함한 어린이 보호구역을 중심으로 안전 점검과 시설 개선을 이어가겠다"고 밝혔다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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