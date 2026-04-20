의사 32명, 위생사 27명 등 59명 수료

수료식 네트워킹 한·일 교류의 장 마련

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헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지는 20일 일본인 치과 의료진 대상 제17회 미니쉬코스 글로벌을 통해 수료생 59명을 배출했다고 밝혔다.

수료생은 치과의사 32명, 치과위생사 27명 등 총 59명으로, 누적 수료생은 434명이다. 16일부터 18일까지 서울 중구 신흥연수센터에서 진행됐으며 수강생의 치과는 도쿄 소재가 70%를 차지했다.

미니쉬코스는 치아복구 솔루션 미니쉬를 활용한 치료를 위해 수료해야 하는 공식 교육과정이다. 생체모방이론(Biomimetic)을 기반으로 한 미니쉬 치료의 이론과 프렙, 스캔, 본딩 등 실무 실습으로 운영된다. 이번 교육에서는 일본 현지 프로바이더인 아시카가 덴탈클리닉 시마자키 타이토 원장의 임상 케이스 특강이 추가됐다.

이번 교육의 특징은 치과의사와 치과위생사의 동반 교육 도입이다. 병원 단위 팀이 실제 진료 프로세스를 함께 습득하도록 해 현장 적용 효율을 도모했다. 또한 교육 대상을 미니쉬 프로바이더 계약이 완료된 치과로 한정해 운영 체계를 정비했다.

수료식은 국내외 프로바이더와 강사진 등 100여 명이 참석하는 네트워킹 행사로 진행됐다. 한·일 의료진 간의 정보 공유와 교류를 위한 자리가 마련됐다.

미니쉬테크놀로지는 오는 10월에도 100명 규모의 교육을 진행할 예정이며, 현재 해당 일정 신청은 마감된 상태다. 4월 기준 미니쉬 프로바이더는 일본 53곳, 한국 43곳 등 전 세계 106곳으로 집계됐다.

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미니쉬테크놀로지 관계자는 "동반 교육을 통해 현지 진료 개시 시점이 단축될 것으로 본다"며 "해외 의료진이 원활하게 진료를 시작할 수 있도록 지원할 계획이다"라고 말했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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