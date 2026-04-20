우리금융그룹이 생산적·포용금융 확대에 속도를 높이며 정책금융 실행력 강화에 나섰다.

우리금융그룹은 지난 17일 임종룡 회장 주재로 '4월 첨단전략산업금융협의회'를 개최했다. 이날 임 회장(뒷줄 왼쪽 첫 번째)은 생산적·포용적 금융의 골든타임을 강조하며 지원 속도를 높일 것을 당부했다. AD 원본보기 아이콘

우리금융은 지난 17일 서울 중구 본사에서 임종룡 회장 주재로 4월 첨단전략산업금융협의회를 열고 생산적·포용금융의 1분기 성과와 2분기 추진 과제를 점검했다고 밝혔다. 회의에는 정진완 우리은행장을 비롯해 증권·저축은행·캐피탈·자산운용·벤처·PE·연구소 등 주요 계열사 CEO와 지주 임원들이 참석했다. 이번 협의회는 지난해 9월부터 추진 중인 80조원 규모 미래동반성장프로젝트의 실행 상황을 점검하는 자리다. 참석자들은 중동전쟁 등 대외 불확실성이 확대된 상황에서 생산적 금융 집행 속도를 높여야 한다는 데 의견을 모았다.

생산적 금융 부문에서는 첨단전략산업과 연계된 메가 프로젝트 참여 성과가 가시화되고 있다. 우리은행은 산업은행 주관 국민성장펀드와 연계해 신안 우이 해상풍력, 삼성전자 평택 반도체 시설, AI 반도체 기업 리벨리온 투자 등에 참여했다. 대기업과 기술보증기금, 무역보험공사와의 협약을 통해 중소 협력사 지원도 확대하고 있다.

계열사별 투자도 이어졌다. 우리투자증권은 1분기 미래차·항공·우주·방산 분야에 686억원의 모험자본을 집행했고, 2분기에는 반도체·바이오 중심으로 150억원 이상 추가 투자에 나설 계획이다. 우리자산운용은 모빌리티 분야 기업에 400억원을 투자하고 1370억원 규모의 우리생산적금융교육인프라1호를 조성했다. 우리PE는 우리베일리국민성장PEF를 통해 3530억원을 집행했으며, 비수도권 및 수출 중소·중견기업 지원 펀드도 추진 중이다.

포용금융 부문에서는 체감형 지원 확대에 방점을 찍었다. 우리은행은 개인신용대출 금리 상한을 연 7%로 제한해 1분기 약 3만5000명에게 총 6억2000만원의 이자를 감면했다. 소액 채권 추심 중단과 이자 면제도 병행했다. 우리WON Dream 생활비 대출은 출시 열흘 만에 551명이 이용했다.

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우리금융저축은행은 1분기 포용금융 자금 1491억원을 집행해 전년 동기 대비 263억원 증가했다. 금리인하요구권 수용률과 사잇돌대출 잔액에서도 업계 최고 수준을 기록했다. 우리금융은 오는 5월 그룹 통합 포용금융 플랫폼 '36.5' 구축도 완료할 계획이다. 이를 통해 2금융권 대출의 은행권 전환과 한도 조회 등을 한 화면에서 제공할 예정이다. 임종룡 회장은 "생산적·포용 금융은 우리금융이 시장과 고객에게 한 약속"이라며 "외부 충격이 큰 상황에서 금융지원의 골든타임을 놓치지 않도록 속도감 있게 추진해야 한다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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