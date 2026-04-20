시민들의 생활 편의·안전



김장호 구미시장 예비후보가 20일 생활밀착형 공약으로 "구미시의 주차면수를 더욱더 늘려 시민들의 스트레스를 확실히 잡겠다"고 약속했다.

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김 예비후보는 "주차면 확충을 위해서는 토지 확보가 먼저 이뤄져야 하지만 부지 부족은 물론, 부지가격이 높아 공용주차장 조성이 쉽지 않은 것이 현실이다"며 "적극 행정을 통해 주차장 대상지를 지속해서 발굴, 조성해 시민들 가까운 곳에 최대한 많은 주차장을 조성할 계획과 유휴 부지를 최대한 활용해 주차장을 확대하고 민영주차장 설치 지원, 캠핑카 전용 주차장 조성, 권역별 화물차고지 조성 등도 추진 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "불법주차 문제로 학생들의 통학 안전과 시민들의 생활 안전이 위협받고 있다"며 "실질적 주차면수를 늘려 주민들의 편의와 안전 등 도시의 질을 모두 끌어올리겠다"고 했다.

김장호 구미시장 예비후보[사진=김이환 기자] AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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