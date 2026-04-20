환자 여정 전주기 AX 구현…2년간 100억원 투입, 공공병원 중심 모델 구축

의료 인공지능(AI)을 개별 진단 도구 수준에서 병원 전반으로 확장하는 '의료 AX(인공지능 전환)' 사업이 본격화된다. 과학기술정보통신부는 'AI특화병원 AX-Ready 시범사업' 공모를 20일부터 오는 5월 26일까지 실시한다고 밝혔다.

이번 사업은 진단·치료·행정·사후관리까지 이어지는 '환자 여정(Patient Journey)' 전 과정에 AI를 통합 적용하는 것이 핵심이다. 기존처럼 특정 질환 진단용 AI 솔루션을 개별 도입하는 방식에서 벗어나, 병원 전체 시스템을 AI 기반으로 재설계하는 첫 시도라는 점에서 의미가 크다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

공공병원 중심 'AI 풀스택' 모델 검증

공모는 종합병원급 이상의 공공의료기관을 주관으로, AI 솔루션 기업과 클라우드 기업이 참여하는 컨소시엄 형태로 진행된다. 선정 시 2년간 총 100억원(2026년 최대 50억원)의 예산이 지원된다.

정부는 이번 사업을 통해 향후 권역별 'AI특화병원 네트워크' 구축에 앞서 선도 모델과 표준 체계를 검증한다는 계획이다. 인프라-플랫폼-AI서비스를 아우르는 '의료AI 풀스택' 구현이 목표다.

시범사업에서는 ▲의료AI 도입 확대 ▲지역 협진 플랫폼 구축 ▲병원 업무 자동화 등 3대 패키지를 통합 적용한다. 닥터앤서 등 상용화된 AI 솔루션과 디지털 치료기기를 전주기에 도입하고, 의료기관 간 데이터를 공유·분석해 협진 체계를 구축하는 한편, 음성인식 차트·보험 청구 자동화 등 행정 효율화도 함께 추진한다.

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김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 "그간 '닥터앤서' 사업을 통해 의료AI 기반이 마련된 만큼 이번 사업은 다양한 AI 기술을 통합 서비스로 구현하는 전환점이 될 것"이라며 "공공의료기관 중심의 선도 모델을 통해 지역·필수의료 역량 강화로 이어지도록 하겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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