장동혁, 美 의회, NSC, 국무부 등 만나

"北 비핵화 전략, 경제 협력 방안 논의"



'빈손' 평가와 함께 지선 난제 해결해야

대구 교통 정리·북구갑 공천 여부 촉각

장동혁 국민의힘 대표가 8박 10일 방미 일정을 마치고 돌아온 가운데 이번 미국행을 두고 "한미 동맹을 다지고 경제 협력을 확대하는 자산이 될 것"이라고 자평했다. 다만 당 안팎에서는 '빈손'이라는 평가와 함께 6·3 지방선거를 앞두고 자리를 비운 당 대표를 향한 비판이 이어지고 있다. 대구시장 공천 논란과 부산 북구갑 무공천 요청 등 지방선거 난제도 산적해 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 20일 새벽 미국 출장을 마치고 귀국한 뒤 이날 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에 참석했다. 그는 "(방미 기간 중) 미국 의회, 백악관 국가안보회의(NSC)와 국무부 핵심 싱크탱크까지 미국을 움직이는 주요 인사들을 바쁘게 만났다"며 "많은 미국 측 인사들이 이재명 정부의 대북 정책과 한미 동맹에 대한 모호한 입장에 우려를 표했다"고 말했다.

장 대표는 "NSC 고위 인사와 북한 비핵화 전략을 공유했고 국무부 고위 인사를 만나 경제 협력 강화 방안도 논의했다"며 "미국에 진출한 우리 기업들 비자 문제에 대해 앞으로 긴밀한 협의를 통해 해결하기로 확약을 받았다"고 설명했다. 또 "이번에 구축한 미국 공화당과의 보수 정당 네트워크, 미국 행정부 소통 채널은 한미 동맹을 다지고 경제 협력을 확대하는 자산이 될 것"이라고 했다.

장 대표는 이날 기자회견을 열고 구체적인 성과를 설명하겠다는 입장이지만, 당 안팎에서는 이번 미국행을 두고 '빈손'이라는 평가가 나오고 있다. 지방선거를 40여일 앞두고 안방을 비운 대표를 상대로 한 성토도 이어지고 있다. 국민의힘 부산시장 예비 후보인 유영하 의원은 이날 KBS에서 "(방미 배경과 결과를) 상세히 말해야 한다"며 "두리뭉실하게 넘어가면 후폭풍은 훨씬 클 것"이라고 했다.

장 대표 앞에는 대구시장 교통정리와 부산 북구갑 공천 여부 등 지방선거 난제가 놓여 있다. 대구는 유 의원과 추경호 의원이 예비 후보로 이름을 올린 상태다. 다만 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 출마 의사를 굽히지 않고 있어 논란이 이어지고 있다. 유 의원과 추 의원은 '단일화는 없다'는 입장이지만, 3~4자 구도로는 선거 승리가 쉽지 않다는 전망이 나온다.

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한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구갑 보궐 선거 출마를 공식화하면서 해당 지역에 공천할 것이냐를 두고 당내 의견은 갈리고 있다. 친한계와 비당권파 의원들은 '한 전 대표를 복당시켜야 한다' '부산 북구갑을 무공천해야 한다'는 주장을 하고 있다. 반면 당 지도부는 이런 요청에 선을 긋는 모습이다. 장 대표는 "후보를 내는 것이 공당으로서 당연한 역할이자 책무"라고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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