동원F&B, 日 도쿄서 동원참치 팝업스토어 운영
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사전 예약 접수 1시간 만에 매진
동원참치, 1998년 일본 수출 시작
지난해 수출액 50% 성장
동원F&B는 도쿄 복합문화공간 하라카도에서 '슈퍼 튜나 포 유 인 도쿄(SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo)'를 콘셉트로 한 팝업스토어를 운영한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 1월 진행한 '슈퍼 튜나 포 유' 캠페인을 오프라인에서 체험할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.
방문객들은 참치캔을 직접 꾸미는 체험을 비롯해 다양한 이벤트와 전시 공간을 즐길 수 있다. 제품 구매 시에는 한정판 사은품도 제공된다. 팝업스토어는 오는 24일까지 열린다.
19일 일본 도쿄 하라주쿠 하라카도에서 열린 '동원참치' 팝업스토어에서 동원F&B 직원들이 행사 제품을 소개하고 있다. 동원F&B 제공.
개장 전부터 관심도 높았다. 사전 예약은 시작 1시간 만에 준비된 2400명분이 모두 마감됐다. 당초 하루 1000명으로 계획됐던 입장 인원도 신청자가 몰리면서 1200명으로 확대됐다.
동원참치는 1998년 일본 수출을 시작한 이후 약 30년간 현지 시장에서 입지를 넓혀왔다. 특히 지난해 방탄소년단 진을 모델로 기용한 이후 수출액이 전년 대비 약 50% 증가하며 성장세를 이어가고 있다.
동원F&B 관계자는 "대한민국 대표 참치 브랜드를 글로벌 소비자에게 효과적으로 알리기 위해 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 적극적인 마케팅을 통해 '맛있는 단백질' 이미지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
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한편 동원참치는 1982년 출시 이후 40년 넘게 국내 참치캔 시장 점유율 1위를 지켜온 대표 브랜드다. '라이트 스탠더드'(135g 기준) 한 캔에는 약 25g의 단백질이 들어 있어 성인 하루 권장량의 절반 수준을 충족한다. 이 밖에도 칼슘, DHA, 오메가3 등 다양한 영양소를 함유하고 있으며, 고추참치·야채참치·카레참치 등 가미 제품과 '동원맛참' 등으로 제품군을 확대하고 있다.
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