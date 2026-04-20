사전 예약 접수 1시간 만에 매진

동원참치, 1998년 일본 수출 시작

지난해 수출액 50% 성장

동원F&B는 도쿄 복합문화공간 하라카도에서 '슈퍼 튜나 포 유 인 도쿄(SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo)'를 콘셉트로 한 팝업스토어를 운영한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 1월 진행한 '슈퍼 튜나 포 유' 캠페인을 오프라인에서 체험할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

방문객들은 참치캔을 직접 꾸미는 체험을 비롯해 다양한 이벤트와 전시 공간을 즐길 수 있다. 제품 구매 시에는 한정판 사은품도 제공된다. 팝업스토어는 오는 24일까지 열린다.

19일 일본 도쿄 하라주쿠 하라카도에서 열린 '동원참치' 팝업스토어에서 동원F&B 직원들이 행사 제품을 소개하고 있다. 동원F&B 제공. AD 원본보기 아이콘

개장 전부터 관심도 높았다. 사전 예약은 시작 1시간 만에 준비된 2400명분이 모두 마감됐다. 당초 하루 1000명으로 계획됐던 입장 인원도 신청자가 몰리면서 1200명으로 확대됐다.

동원참치는 1998년 일본 수출을 시작한 이후 약 30년간 현지 시장에서 입지를 넓혀왔다. 특히 지난해 방탄소년단 진을 모델로 기용한 이후 수출액이 전년 대비 약 50% 증가하며 성장세를 이어가고 있다.

동원F&B 관계자는 "대한민국 대표 참치 브랜드를 글로벌 소비자에게 효과적으로 알리기 위해 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 적극적인 마케팅을 통해 '맛있는 단백질' 이미지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

AD

한편 동원참치는 1982년 출시 이후 40년 넘게 국내 참치캔 시장 점유율 1위를 지켜온 대표 브랜드다. '라이트 스탠더드'(135g 기준) 한 캔에는 약 25g의 단백질이 들어 있어 성인 하루 권장량의 절반 수준을 충족한다. 이 밖에도 칼슘, DHA, 오메가3 등 다양한 영양소를 함유하고 있으며, 고추참치·야채참치·카레참치 등 가미 제품과 '동원맛참' 등으로 제품군을 확대하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>