하이니켈 NCM 배터리 다년 공급 계약

중소형 SUV·쿠페 모델에 탑재 예정

삼성SDI 기흥사업장(본사) 전경. 삼성SDI AD 원본보기 아이콘

삼성SDI는 20일 오전 서울 강남구 신사동 안다즈 서울강남에서 메르세데스-벤츠와 차세대 전기차 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다고 밝혔다. 삼성SDI가 메르세데스-벤츠에 전기차용 배터리를 공급하는 것은 이번이 처음이다.

이날 행사에는 삼성SDI의 최주선 대표, 조한제 전략마케팅실 글로벌영업팀장(부사장)과 메르세데스-벤츠의 올라 칼레니우스 회장, 요르그 부르저 최고기술책임자, 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠코리아 대표 등이 참석했다.

이번 계약을 통해 삼성SDI는 메르세데스-벤츠의 차세대 전기차에 탑재될 고성능 배터리를 공급한다.

삼성SDI 측은 "이 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 '하이니켈 니켈·코발트·망간(NCM) 소재가 적용돼 주행 거리를 극대화할 수 있는 것은 물론 장수명, 고출력 성능과 함께 삼성SDI의 독자 기술로 개발된 안전성 솔루션도 적용된다"고 설명했다.

인터배터리2026 전시회에서 삼성SDI 모델들이 전고체 배터리 샘플과 LMO 각형 배터리를 공개하고 있다. 삼성SDI 원본보기 아이콘

메르세데스-벤츠는 삼성SDI로부터 공급받는 배터리를 향후 출시될 중소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)와 쿠페 모델에 탑재해 차세대 전기차 시장 공략에 나선다는 계획이다. 이와 함께 양사는 향후 차세대 배터리 선행 개발 등 미래 모빌리티 분야에서 전략적 협력 관계를 지속적으로 확대해 나가기로 했다.

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삼성SDI 관계자는 "이번 파트너십은 양사가 가진 혁신 DNA의 결합"이라며 "글로벌 전기차 시장을 선도하기 위한 배터리 수주를 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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