영등위, 독립·예술영화 등급분류 수수료 감면 절차 간소화

20일부터 시행

영상물등급위원회는 독립·예술영화 제작자들의 행정 부담을 줄이기 위해 등급분류 수수료 감면 절차를 간소화한다고 20일 밝혔다. 영화진흥위원회와의 데이터 연계를 통해 독립·예술영화 인정 정보를 온라인으로 확인할 수 있는 연계 서비스를 이날부터 시행한다.

지난해 11월 영진위와 체결한 '영화정보 공동활용 및 데이터 연계 업무협약'의 후속 조치다. 그동안 독립·예술영화로 인정된 작품은 등급분류 수수료 감면 혜택을 받을 수 있었으나, 신청인이 영진위에서 발급받은 인정 필증 등 증빙서류를 직접 준비해 제출해야 했다.

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연계 서비스 시행에 따라 올해 2월부터 영진위로부터 인정된 작품은 영등위 시스템에서 인정 여부가 자동 확인돼 증빙서류 제출 절차가 생략된다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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