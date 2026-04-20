이집트 보건부 UHI(보편적 건강보험) 공식 적용

로킷헬스케어 로킷헬스케어 close 증권정보 376900 KOSDAQ 현재가 105,300 전일대비 3,400 등락률 +3.34% 거래량 40,737 전일가 101,900 2026.04.20 09:00 기준 관련기사 [단독]로킷헬스케어 美자회사, 나스닥 상장 추진…SEC에 증권신고서 제출 [특징주]로킷헬스케어, UAE 합작법인 추진에 10%대 강세 로킷헬스케어, UAE 투자사와 JV 설립 추진…300억 투자 유치 전 종목 시세 보기 가 이집트 국가 건강보험 체계에 진입했다.

로킷헬스케어가 플랫폼 기술 훈련을 지원한 이집트 카이로 'Vascular ART COE'의 개소식 사진. 로킷헬스케어 AD 원본보기 아이콘

로킷헬스케어는 자사의 인공지능(AI) 기반 당뇨발 재생 치료 플랫폼이 이집트 보건부 보편적 건강보험(UHI)에 적용됐다고 20일 밝혔다. 이에 따라 해당 기술은 국가 보험 체계 내에서 환자 치료에 활용될 수 있게 됐다.

이번 보험 적용은 현지에서 진행한 임상과 피부 재생 치료 결과를 기반으로 이뤄졌다.

해당 플랫폼은 인공지능 기반 상처 분석과 3D 바이오프린팅을 결합한 방식이다. 환자 맞춤형 조직 재생 패치를 현장에서 제작해 적용하는 구조다.

AD

로킷헬스케어는 이번 보험 적용을 계기로 기존 절단 중심 치료에서 벗어나 사지 보존 중심 치료 확대가 가능할 것으로 보고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>