[특징주]로킷헬스케어, UAE 합작법인 추진에 10%대 강세

로킷헬스케어 로킷헬스케어 close 증권정보 376900 KOSDAQ 현재가 101,300 전일대비 4,700 등락률 +4.87% 거래량 265,460 전일가 96,600 2026.04.14 10:14 기준 관련기사 로킷헬스케어, UAE 투자사와 JV 설립 추진…300억 투자 유치 [특징주]AI 신장질환 예측 솔루션 美 진출 소식에…로킷헬스케어 23% ↑ [특징주]로킷헬스케어, 中 1위 의료기기사와 맞손…11%↑ 전 종목 시세 보기 가 중동 시장 진출을 위해 아랍에미리트(UAE) 투자사와 합작법인 설립을 추진한다는 소식에 장 초반 강세다.

14일 오전 9시8분 현재 로킷헬스케어는 전일 대비 1만400원(10.77%) 오른 10만7000원에 거래되고 있다.

이날 로킷헬스케어는 UAE 투자기관 마스터인베스트먼트그룹(MIG)과 지분 투자 및 합작법인(JV) 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

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이번 협약에 따라 양사는 중동 합작법인 'ROKIT MENA(가칭)' 설립을 추진한다. MIG는 약 300억원 규모의 자본을 투자하고 로킷헬스케어는 AI 장기재생 플랫폼 핵심 기술을 현물 출자하는 방식이다. 본 투자 계약 체결 후 현지 공장 및 합작법인 설립 절차에 들어갈 계획이다.

합작법인은 UAE를 거점으로 인공지능(AI) 장기재생의학 클리닉 및 현지 생산 거점을 구축한 뒤 사우디아라비아 등 GCC(걸프협력회의) 주요국과 유럽 시장으로 의료 네트워크를 확장할 방침이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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