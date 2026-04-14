"GCC·유럽 확장 통해 글로벌 시장 공략"

로킷헬스케어 로킷헬스케어 close 증권정보 376900 KOSDAQ 현재가 96,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 91,200 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]AI 신장질환 예측 솔루션 美 진출 소식에…로킷헬스케어 23% ↑ [특징주]로킷헬스케어, 中 1위 의료기기사와 맞손…11%↑ 소외되었던 제약바이오에 쏠린 눈...연말까지 기대감 유지될까 전 종목 시세 보기 가 중동 시장 진출을 위해 아랍에미리트(UAE) 투자사와 합작법인 설립을 추진한다.

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로킷헬스케어는 UAE 투자기관 마스터인베스트먼트그룹(MIG)과 지분 투자 및 합작법인(JV) 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 중동 합작법인 'ROKIT MENA(가칭)' 설립을 추진한다. MIG는 약 300억원 규모의 자본을 투자하고 로킷헬스케어는 AI 장기재생 플랫폼 핵심 기술을 현물 출자하는 방식이다. 본 투자 계약 체결 후 현지 공장 및 합작법인 설립 절차에 들어갈 계획이다.

이번 MOU 체결에는 UAE 라스알카이마(RAK) 왕실의 셰이크 압둘라 빈 모하메드 빈 사크르 알 카시미 MIG 최고경영자(CEO)가 서울 본사를 직접 방문해 로킷헬스케어의 기술을 확인하고 사업 비전을 논의했다.

합작법인은 UAE를 거점으로 AI 장기재생의학 클리닉 및 현지 생산 거점을 구축한 뒤 사우디아라비아 등 GCC(걸프협력회의) 주요국과 유럽 시장으로 의료 네트워크를 확장할 방침이다. 로킷헬스케어는 이번 협약을 통해 미국·중국에 이어 중동·유럽을 잇는 글로벌 직판 채널 구축에 속도를 낼 계획이다.

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유석환 로킷헬스케어 대표는 "이번 투자 및 JV 설립을 기점으로 글로벌 AI 장기재생 분야에서 사업을 본격적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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