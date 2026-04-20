문체부, 5월 한 달 '바다 가는 달' 캠페인

정호영·김성운 미식 여행부터

태안·군산·울진 특화 프로그램까지

문화체육관광부는 해양수산부, 한국관광공사와 함께 5월 한 달간 해양관광 활성화 캠페인 '5월은 바다 가는 달'을 추진한다고 20일 밝혔다. 이번 캠페인은 '2026 여행가는 봄'의 특별 캠페인으로, 연안 지역에 더 오래 머무는 체류형 관광을 확산하는 데 초점을 맞췄다.

‘5월은 바다 가는 달’ 공식 포스터. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

올해 캠페인 표어는 '파도파도 색다른'이다. 문체부는 지난해 처음 선보인 '바다 가는 달' 캠페인을 올해 확대 운영하며, 국민이 바다와 지역의 매력을 함께 체험할 수 있도록 체류형 혜택을 강화했다고 설명했다.

대표 프로그램으로는 1박 2일 일정의 '셰프의 바다 밥상'이 마련됐다. 정호영 요리사는 5월 9~10일 동해안에서, 김성운 요리사는 5월 30~31일 서해안에서 각각 프로그램을 진행한다. 참가자들은 현지 수산시장 투어, 제철 해산물 만찬, 지역 아침 맛집 방문 등을 체험할 수 있으며, 회차별 25명씩 선발한다.

전국 연안 지역에서는 32개 특화 프로그램도 운영한다. 태안 반려동물 프로그램, 군산 섬 도보여행, 울진 바닷가 음악회 등 레저·치유·미식을 아우르는 프로그램이 포함됐다. 부산·울산·경주 역사·해양 투어, 통영·거제 로컬 문화 프로그램, 제주 비양도 러닝·미식 프로그램도 마련됐다.

할인 혜택도 제공한다. 문체부는 4월 15일부터 연안 지역 숙박 시 최대 3만원, 2박 이상 연박 시 최대 5만원 할인 혜택을 지원하고 있으며, 해양 레저 체험과 관광 패키지 상품도 할인된 가격에 판매하고 있다고 밝혔다.

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강정원 문체부 관광정책실장은 "바다에서만 즐길 수 있는 고유의 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 여름 해변으로 대표되는 바다의 이미지를 언제나 방문하고 싶은 바다로 바꾸고 싶다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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