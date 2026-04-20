AI디지털본부 출범·금융정책실 신설

소상공인시장진흥공단은 인공지능(AI)·디지털 전환, 금융기능 강화 및 수요자 중심 지원체계 구축을 위해 조직개편을 완료하고, 이에 따른 보직자 인사발령을 20일부로 단행한다고 밝혔다.

이번 조직개편은 새 정부 정책 기조와 경영환경 변화에 대응해 공단의 정책사업 추진체계를 고도화하고, 기능 재정비를 통해 기관 운영의 효율성을 높이기 위해 추진됐다.

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이에 따라 소진공 조직은 기존 7본부 1연구소 23실 체계에서 7본부 1연구소 25실 체계로 확대된다. AI·디지털 및 금융 기능을 중심으로 조직 역량이 강화되는 것이 특징이다.

먼저 AI·디지털 전환 가속화를 위해 기존 디지털전략 기능을 확대·개편해 AI디지털본부를 출범한다. 정보 제공 중심에서 데이터 분석 및 맞춤형 지원으로 전환하기 위해 AX전략실, ICT플랫폼실(신설), AI빅데이터실로 재편하고, AI·디지털 기반 지원체계를 구축한다.

또한 정책금융 기능 강화를 위해 금융정책실을 신설해 금융기획 및 평가모형을 연구·개발하고, 기존 금융지원 조직은 대출업무에 집중하도록 재편해 소상공인 경영상황별 맞춤형 금융 지원 기반을 마련한다. 아울러 대국민 서비스 혁신과 현장 소통 강화를 위해 혁신평가본부를 개편한다.

기존 지역협력실은 ESG경영실로 개편해 ESG(환경·사회·지배구조) 업무를 통합하고, 콜센터를 포함한 고객지원 기능을 전담해 수요자 중심 서비스 체계를 구축할 계획이다.

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한편 상임감사 도입에 따라 감사조직을 확대하고 부이사장 직속 안전보건팀을 신설해 안전관리 체계를 강화하는 등 기능 강화를 위한 조직 보강도 병행된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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