외국인 유학생 20명 내외 참여

춘풍야장·지역축제 현장 활동

체험·통역·운영 지원까지

출입국사무소 협력 통한 행정 지원

'춘풍야장에 글로벌 바람이 분다.'

강원 춘천시는 외국인 유학생의 지역사회 참여를 확대하고 전통시장에 새로운 활력을 더하기 위해 '춘천 글로벌 문화교류 프로그램'을 확대 운영한다.

춘천시가 외국인 유학생의 지역사회 참여를 확대하고 전통시장에 새로운 활력을 더하기 위해 '춘천 글로벌 문화교류 프로그램'을 확대 운영한다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 외국인 유학생이 야시장과 지역축제 등 시민들이 많이 찾는 생활·문화 공간에 직접 참여해 시민들과 자연스럽게 교류하고 춘천의 다양한 지역문화를 체험할 수 있도록 마련됐다.

올해로 2년 차를 맞은 이번 프로그램에는 강원대, 한림대, 송곡대 외국인 유학생 20여명이 참여한다. 참여 학생들은 풍물시장 야시장 '춘풍야장'에서 지난 10일부터 10월까지 매주 금·토 활동하고 있다. 이들은 △체험프로그램 운영 △공공시설 관리 지원 △언어 교류 부스 운영 등을 통해 한국 전통시장 문화를 직접 경험하고 시민들과 소통하는 기회를 갖는다.

또한 술 페스타, 대학연합축제, 춘천커피축제, 막국수닭갈비축제 등 지역 주요 행사에도 연중 20회 내외 참여해 안내·통역 지원과 글로벌 문화체험 프로그램 운영 등 다양한 교류 활동을 펼칠 예정이다. 참여 행사와 프로그램은 운영 여건에 따라 일부 조정될 수 있다.

춘천시는 사업 추진에 앞서 대학 및 풍물시장 상인회와 협력체계를 구축했으며 참여 학생들의 체류자격 외 활동 허가 등 관련 행정절차가 원활히 진행될 수 있도록 춘천출입국·외국인사무소와도 긴밀히 협력하고 있다.

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시 관계자는 "춘풍야장에서 시민들이 일상 속에서 외국인 유학생과 자연스럽게 어울릴 수 있을 것"이라며 "앞으로도 유학생과 지역민이 함께 어우러지는 문화교류 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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