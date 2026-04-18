이란 매체 "美와 2차 협상 아직 합의 안 해"

이란이 미국과 2차 협상을 아직 합의하지 않았다고 현지 언론이 보도했다.

18일(현지시간) 이란 강경파와 군부의 입장을 대변하는 이란 타스님 뉴스는 관련 소식통에게 입수한 정보를 근거로 "트럼프(미 대통령)의 대이란 해상봉쇄와 최근까지 계속 메시지가 교환된 협상들에서 드러난 미국의 과도한 요구 탓에 이란은 현재로선 다음 협상에 동의하지 않았다"고 전했다.

그러면서 "이란은 미국이 과도한 요구를 자제하는 것이 협상을 계속할 수 있는 주요 조건이라는 점을 강조했다"며 "그렇지 않다면 이란은 무의미하게 늘어지는 협상으로 시간을 낭비하려 하지 않을 것"이라고 보도했다. 이러한 입장은 중재국 파키스탄을 통해 미국에 전해진 것으로 알려졌다.

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한편, 미국과 이란의 2차 협상과 관련해 미국 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 행정부 고위관계자를 인용, 20일 파키스탄에서 열릴 가능성이 높다고 전날 보도했다. 파키스탄에서도 협상장이 준비되고 있다는 보도가 나왔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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