트럼프 행정부 주요 관료들도 참여

도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스소셜에 올린 예수 연상 이미지. 트루스소셜 AD 원본보기 아이콘

자신을 예수에 빗대 논란을 일으킨 도널드 트럼프 미국 대통령이 '성경 낭독 마라톤'에 참여한다.

17일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 오는 19∼25일 일주일간 미국 워싱턴DC에서 성경을 낭독하는 '미국, 성경을 읽다' 행사가 보수 성향 기독교 단체 주최로 열린다.

이번 행사에는 트럼프 대통령이 참여할 예정이라고 주최 측은 전했다. 참가자 중에는 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 숀 더피 교통장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부 고위 관료들도 포함됐다.

트럼프 대통령은 지난 14일 집무실에서 자신의 낭독 분량을 녹화한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 "내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라"는 내용이 담긴 구약 성경 역대하 7장의 일부 구절을 읽었다.

해당 구절은 지난 수십년간 미국에 정치적인 함의를 주는 약속으로 해석되며 찬양, 기도, 설교 등에 활용됐다. 뉴욕타임스 트럼프 대통령의 기독교 지지자들이 이 구절을 국가의 회개와 이에 따른 축복을 강조하는 뜻으로 해석한다고 설명했다.

앞서 2021년 1월 6일 의사당 습격 사건 당시 트럼프 대통령 지지단체 '트럼프를 위한 카우보이들' 설립자는 확성기를 통해 이 구절을 읊었고, 군중은 이에 화답해 "트럼프를 위해 싸우자!"고 외쳤다.

성경 낭독 행사는 19일 오전 창세기 1장으로 시작해 25일 저녁 요한계시록 마지막 장으로 끝난다. 트럼프 대통령이 낭독한 분량은 미 동부 시간 기준 21일 오후 6∼7시 사이에 방영된다.

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트럼프 대통령은 지난 12일 흰옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 누군가의 이마에 손을 얹은 자신의 이미지를 올려 논란이 일기도 했다. 예수에 비유한 것 아니냐는 비판이 이어졌고, '신성모독' 논란이 거세지자 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했다. 또 트럼프 대통령은 미국의 이란 전쟁을 비판해온 미국 출신 레오 14세 교황을 "범죄 문제에 나약하다"고 맹비난하며 설전을 벌이기도 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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