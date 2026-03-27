메인홀에 미디어월 '데이터 파노라마' 조성

대전 한화생명 한화생명 close 증권정보 088350 KOSPI 현재가 4,645 전일대비 85 등락률 -1.80% 거래량 2,524,818 전일가 4,730 2026.03.27 10:21 기준 관련기사 김동원 한화생명 사장, 비공개 결혼…한화家 3세 모두 화촉 한화생명금융서비스, 출범 5년만에 사상최대 매출 2.4조 '스톤·홍범석·김동현' 한화금융과 뛴다…러닝 '팀 플러스' 출범 전 종목 시세 보기 볼파크 메인홀에 조성된 미디어월 '데이터 파노라마'가 세계의 인정을 받으며 2026 시즌 한국 프로야구(KBO) 리그 팬들을 맞는다.

대전 한화생명 볼파크에 조성된 미디어월 '데이터 파노라마'. 한화생명 AD 원본보기 아이콘

27일 한화생명은 지난해 대전 한화생명 볼파크 메인홀에 조성한 데이터 파노라마가 최근 독일 'iF 디자인 어워드'에서 본상을 수상했다고 밝혔다. iF 디자인 어워드는 레드닷, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

데이터 파노라마는 한화생명이 30년간 축적해 온 건강, 금융, 사회공헌 데이터를 자연의 풍경으로 표현한 미디어아트 작품이다. 나무의 나이테, 협곡의 지층, 대지의 불꽃 등 자연에서 발견되는 패턴을 활용해 데이터를 시각화했다.

삶의 불안정성에 대해 보장하고 매 순간 고객과 동행해 온 생명보험회사의 역할을 데이터를 통해 시각적으로 표현했다. 데이터가 모여 하나의 풍경이 되듯 다채로운 일상에 스며드는 보험의 가치를 담았다.

데이터 파노라마는 iF 디자인 어워드 본상 수상으로 세계적 수준의 미디어 아트를 경험할 수 있는 차별화된 공간으로 인정받고 있다. 경기장 메인홀에 위치한 만큼 누구나 쉽게 감상할 수 있다.

한화생명은 팬들이 이번 수상작을 감상하며 한화이글스와 오랫동안 함께한 시간의 의미를 돌아볼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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한화생명 관계자는 "데이터 파노라마가 올해 비상을 준비하는 한화이글스와 팬들에게 우승을 향한 열망을 다지는 의미 있는 장소가 되길 기대한다"며 "앞으로도 한화이글스의 선전을 진심으로 응원하며 팬들과 소통할 수 있는 다양한 경험을 지속적으로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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