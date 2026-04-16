나홍진 '호프' 경쟁 부문 초청

'신의 구슬' 랑데뷰 섹션서 선보여

중앙그룹은 영화 '호프'와 드라마 '신의 구슬'로 칸 국제영화제와 칸 국제시리즈 페스티벌에 동시에 진출하는 성과를 냈다고 16일 밝혔다.

플러스엠 엔터테인먼트에서 투자·배급하는 '호프'는 제79회 칸 영화제 경쟁 부문에 초청돼 황금종려상을 노린다. 황정민·조인성·정호연 등 국내 배우진에 마이클 패스벤더·알리시아 비칸데르·테일러 러셀 등 할리우드 스타들이 가세해 기획 단계부터 화제를 모은 작품이다.

티에리 프레모 칸 영화제 집행위원장은 "2시간이 넘는 러닝타임 동안 장르를 바꿔가며 어디서도 본 적 없는 독특한 이야기를 들려준다"고 평했다. 플러스엠 작품이 칸 영화제에서 소개되기는 '헌트(2022)', '화란(2023)'에 이어 이번이 세 번째다.

SLL에서 제작한 '신의 구슬'은 칸 시리즈 비경쟁 부문인 랑데뷰 섹션에서 소개된다. '재벌집 막내아들'의 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃'의 정현민 작가가 함께한 작품으로, 하반기에 방송될 예정이다. SLL은 2023년 '몸값'으로 칸 시리즈 각본상을 받은 바 있다.

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중앙그룹 관계자는 "영화와 드라마 양 축이 세계 최고 무대에서 모두 인정받았다"며 "지식재산(IP)의 가치를 확대해 기업 가치를 제고하겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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