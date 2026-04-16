언론인 경력 30여년

인구 문제에 지속적 관심 보여

대통령 직속 저출산고령사회위원회(저고위) 부위원장(장관급)에 김진오 전 CBS 사장이 위촉됐다.

김진오 신임 저출산고령사회위원회(저고위) 부위원장. 청와대. AD 원본보기 아이콘

이규연 청와대 홍보소통수석은 16일 브리핑을 통해 "김 신임 부위원장은 오랜 언론인 경험을 바탕으로 인구 위기 극복을 위한 국민적 공감대 형성과 사회 전반의 인식 전환을 이끌어갈 적임자"라며 인선 배경을 밝혔다.

김 신임 부위원장은 광주 진흥고와 고려대 신문방송학과를 졸업한 뒤 1988년 CBS에 입사해 사회부장, 정치부장, 워싱턴특파원, 보도국장 등 요직을 두루 거쳤다. 2021년부터 지난해까지는 CBS 대표이사 사장을 역임했다.

특히 그는 언론인 시절부터 출산 캠페인과 인구 포럼을 직접 이끄는 등 인구 위기 문제에 지속적인 관심을 보인 바 있다. 김 부위원장이 사장으로 재임하던 시절 CBS는 보건복지부가 주최하는 인구포럼을 주관하며 관련 논의를 사회적 화두로 끌어올리는 데 앞장섰다는 평가다.

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한편 이번 인선은 정부가 저고위를 가칭 '인구전략위원회'로 격상하고, 인구 정책 전반을 아우르는 강력한 컨트롤타워로 확대·개편하려는 시점과 맞물려 있다. 이에 따라 김 부위원장이 가진 언론인 특유의 소통 능력과 여론 환기 능력이 정책 추진의 강력한 동력이 될지 주목된다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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