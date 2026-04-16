TMT&DPC 그룹 역량 강화 기대

법무법인 광장은 TMT&DPC 그룹의 역량을 강화하기 위해 개인정보, 정보보호, 디지털금융 및 금융IT 분야 전문가인 정세진 변호사를 영입했다고 16일 밝혔다.

정세진 변호사. 광장 AD 원본보기 아이콘

광장에 따르면 정 변호사는 단순한 법률 자문을 넘어 국가 차원의 데이터 규제 정책 수립에 관여해왔다. 개인정보보호위원회 고문변호사 및 개인정보기술포럼 위원, 과학기술정보통신부 고문변호사로 활동하며 개인정보 처리 및 가명정보 활용 기준 등을 마련하는 데 기여했다.

또한 금융감독원 금융감독자문위원회 (디지털/IT 분과) 자문위원, 신용정보원 및 주요 시중은행의 데이터전문기관 적정성 평가위원을 역임하며 금융 분야의 데이터 거버넌스 체계를 고도화하는 데 앞장서 왔다. 이 외에도 서울시 서울핀테크랩 운영위원, 한국핀테크지원센터 혁신금융 전문위원 등으로서 핀테크 산업의 혁신과 규제 샌드박스 운영에도 풍부한 경험을 보유하고 있다.

정세진 변호사는 고려대학교 전기전자전파공학을 전공하고 한국과학기술원 (KAIST)에서 전기 및 전자공학 석사 학위를 취득했다. LG전자 디지털 TV 연구소에서 실제 기술 개발 현장 경험을 쌓기도 했다.

이후 성균관대학교 법학전문대학원을 졸업하고 변호사 시험에 합격하여 김·장 법률사무소와 법무법인 율촌에서 근무하며 기업 자문과 분쟁 해결 업무를 수행해 왔다. 특히 고려대학교 정보보호대학원에서 박사 과정을 수료하였고 디지털금융 기초법률상식, 한 권으로 끝내는 금융데이터법, 금융AI리터러시 등 다수의 책을 집필했다.

이번 영입으로 광장은 지식재산, IT, 금융 규제 분야에서 기술적 이해도를 바탕으로 한층 더 정교한 법률 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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김상곤 광장 대표변호사는 "디지털 전환은 선택이 아닌 필수가 된 상황에서, 기술과 법을 동시에 이해하는 전문가의 중요성이 그 어느 때보다 커졌다"며 "정부 규제 기관의 핵심 위원으로서 정책 흐름을 누구보다 잘 파악하고 있는 정세진 변호사의 합류는 광장의 디지털 법제 대응 역량을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것"이라고 했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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