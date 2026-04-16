VC 및 각 분야 전문가 7인 커리큘럼 구성… 7월2일~9월10일 11주 과정으로 진행

국민대학교(총장 정승렬) 플랫폼SME연구센터가 유망 플랫폼 사업자의 스케일업을 돕기 위해 오는 4월 20일부터 5월 15일까지 성장 가능성을 갖춘 사업자를 대상으로 '브랜드 밸류업(Brand Value-up) 1기'를 모집한다고 16일 밝혔다.

'브랜드 밸류업 1기'는 국민대학교 글로벌창업벤처대학원이 주최하고 플랫폼SME연구센터(이하 연구센터)가 주관하며 네이버가 후원한다. 연구센터는 이번 '브랜드 밸류업' 과정을 통해 사업 고도화 단계에 진입한 브랜드의 다음 도약을 집중 지원한다는 계획이다.

이번 '브랜드 밸류업 1기' 모집 대상은 연 매출 100억 원 이상 규모의 패션ㆍ뷰티ㆍ식품 브랜드 사업자로, 총 20개사 내외를 선발할 예정이다. 서류전형 및 개별면접을 통해 브랜드의 차별화된 경쟁력과 성장 가능성, 투자 및 글로벌 확장 의지 등을 종합적으로 평가해 선발한다.

선발된 '브랜드 밸류업 1기' 참가 기업은 오는 7월 2일부터 9월 10일까지 총 11주간 서울 삼성동 소노펠리체 컨벤션에서 매주 목요일 저녁 진행되는 오프라인 정규 과정에 참여하게 된다. 프로그램은 ▲AIㆍ빅데이터ㆍ브랜딩 등 분야별 전문가 인사이트 강연 ▲패션ㆍ뷰티ㆍ식품 분야 유망 브랜드 CEO 네트워킹 ▲국내 주요 VC 1:1 개별 멘토링 ▲사업 확장을 위한 전략적 협업 및 파트너십 기회 제공으로 구성돼 참가자들의 인사이트를 충족해 줄 전망이다. 또한 선발된 교육생에게는 약 500만 원 상당의 교육 프로그램이 장학 형태로 지원되며, 국민대학교 총장 명의 수료증이 제공된다.

특히 이번 프로그램은 벤처캐피탈(VC), 투자사가 참여해 각자의 전문성과 산업 이해를 바탕으로 참여 기업의 성장 전략 수립과 실행을 밀착 지원할 계획이다. 멘토진은 플뢰르 펠르랭 전 프랑스 장관이 설립한 유럽 기반 글로벌 VC '코렐리아캐피탈'을 비롯해 라이프스타일 및 IP 시너지 창출 분야에 투자하는 'JYP파트너스', BNK 금융그룹 계열 'BNK벤처투자', iM금융지주 계열 벤처캐피탈 'iM투자파트너스', 국내 최대 규모의 독립계 VC 'IMM인베스트먼트', AI 및 소비재 분야를 폭넓게 다루는 '컴퍼니케이파트너스' 등 국내외 주요 투자사로 구성된다.

김도현 플랫폼SME연구센터장은 "성장 잠재력을 갖춘 브랜드가 명확한 방향성과 실행 전략을 갖추지 못해 다음 단계로의 도약에 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "이번 프로그램을 통해 브랜드의 경쟁력을 강화하고 사업 고도화와 브랜드 확장에 대한 방향성을 정립하고, 실질적인 실행 계획 수립과 성과 도출까지 이어질 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

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'브랜드 밸류업 1기' 모집에 대한 자세한 내용은 연구센터 홈페이지에서 확인 가능하다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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