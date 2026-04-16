포항·광양·세종 청소년 80명에 1년간 4800만원

월 5만원 적립하면 정부가 10만원 추가 지원

포스코퓨처엠이 취약계층 청소년의 사회 진출을 돕기 위해 디딤씨앗통장 후원을 이어간다고 16일 밝혔다.

포스코퓨처엠이 취약계층 청소년의 사회진출을 돕기 위해 디딤씨앗통장 후원을 이어간다. 포스코퓨처엠 AD 원본보기 아이콘

디딤씨앗통장은 경제적 여건이 어려운 청소년의 사회진출 초기 비용을 마련하기 위해 정부가 2007년부터 운영해온 사업이다.

보호대상 아동 및 취약계층 아동이 일정 금액을 저축하면 매월 지방자치단체가 기업 적립액의 2배, 최대 10만원까지 추가 지원하는 방식이다.

포스코퓨처엠은 주요 사업장이 위치한 포항, 광양, 세종, 서울 등 지역 청소년 80명을 대상으로 올해 4월부터 내년 3월까지 총 4800만원을 후원한다.

포스코퓨처엠이 대상자 1인당 월 5만원을 적립하면 지자체가 적립액의 2배인 10만원을 추가 지원해 1년간 1인당 180만원을 지원한다.

적립금은 청소년이 만 18세가 되면 학자금이나 취업 훈련비, 주거마련 등 자립을 위한 용도로 사용할 수 있다. 만 24세 이후에는 용도 제한 없이 자유롭게 사용할 수 있다.

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포스코퓨처엠은 지난 2021년부터 디딤씨앗통장 후원을 시작해 내년 3월이 되면 누적 3억 3600만원을 후원하게 된다. 2024년에는 디딤씨앗통장 지원사업 활성화에 기여한 공로로 보건복지부장관 표창을 받기도 했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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