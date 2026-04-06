연중 최대 규모 프로모션

쇼핑지원금도 지급

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 15일까지 연중 최대 규모로 운영하는 할인 프로모션 '온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)'를 선보인다고 6일 밝혔다.

롯데온, 온세상 쇼핑 페스타. 롯데온 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '10일간의 역대급 브랜드 라인업'이라는 슬로건으로 다양한 혜택을 준비했다. 우선 행사 기간 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 온앤더클럽 회원을 대상으로는 최대 7% 할인이 가능한 중복쿠폰도 선물한다. 결제 수단에 따라 최대 10% 할인을 추가로 받을 수 있다. 20만원 이상 구매 시 1만원 결제 혜택도 받아볼 수 있다.

매일 즉시 사용할 수 있는 엘포인트(L.POINT) 쇼핑지원금도 지급한다. 구매 금액에 따라 적립 혜택이 커지는 '적립 특가'도 함께 운영한다. MLB 볼캡, 타미진스 티셔츠, 달바 선크림, 롯데 두바이 찰떡파이 등 행사 상품 구매 시 추가로 1000·2000·3000 엘포인트를 제공한다.

롯데온에서만 만나볼 수 있는 그룹사 콘텐츠도 준비했다. 롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 110,900 전일대비 300 등락률 +0.27% 거래량 3,079 전일가 110,600 2026.04.06 12:35 기준 관련기사 '0칼로리' 아이스크림 있다…때 이른 더위 '저당'의 유혹[맛잘알X파일] 롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다 롯데웰푸드, ‘프리미엄 몽쉘 말차&딸기’ 정규 제품 출시 전 종목 시세 보기 의 '가나 프리미엄샵'을 새롭게 선보인다. 오픈 기념으로 '프리미엄가나' 6행시에 참여하면 경품을 증정한다. 계열사의 온·오프라인 혜택을 연결한 엘타운(L.TOWN)에서는 가나 프리미엄샵을 비롯해 롯데GFR, 롯데월드, 롯데면세점, 롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 113,600 전일대비 100 등락률 +0.09% 거래량 5,292 전일가 113,500 2026.04.06 12:35 기준 관련기사 [오늘의신상]제주산 말차에 우유를 더했다…'실론티 말차 라떼' 출시 롯데그룹 재무구조 개선 '구원투수'…롯데물산, 양평동 부동산 개발 나선다 [오늘의신상]유자·사과·오렌지향 가득 한 잔…가볍게 즐기는 '순하리' 전 종목 시세 보기 등 그룹사의 혜택을 만나볼 수 있다.

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남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 "봄을 맞아 진행하는 온쇼페에서는 매일 다양한 브랜드를 릴레이로 제안해 고객의 취향을 찾아갈 수 있도록 준비했다"며 "구매할수록 혜택이 커지는 적립 특가부터 매일 발급되는 쇼핑 지원금까지 함께하는 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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