[날씨]한낮에는 '초여름 더위'…오후부터 차차 흐려질 듯
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16일인 목요일은 초여름 더위를 느낄 만큼 기온이 크게 오르겠다. 전국 내륙을 중심으로 일교차가 최대 20도 안팎까지 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.
기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 5~12도, 낮 최고기온은 15~28도 분포를 보이겠다. 당분간 평년(최저 3~11도·최고 16~22도)보다 높아 포근한 날씨가 이어질 것으로 예상된다.
서울 광화문광장 이순신 장군 동상 앞 바닥 분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 연합뉴스
지역별 상세관측자료(AWS)를 보면 낮 최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲강릉 18도 ▲대전 28도 ▲대구 22도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲부산 19도 ▲제주 21도 등이다.
또 전국이 대체로 맑다가 제주도는 오전부터, 그 밖의 지역은 오후부터 차차 흐려지겠다. 제주도는 오전부터 차차 바람이 순간풍속 시속 70km 이상으로 강하게 불어 강풍특보를 발표할 가능성이 있으니 시설물 관리 등 안전에 유의해야 한다. 강원 산지는 오전 9시까지 동풍의 영향으로 낮은 구름이 유입되고 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.
수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 경북 북서 내륙에는 건조특보가 이어지고 있다.
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미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다.
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