다음 달 31일까지…할인·사은품 등 구매 혜택

신세계까사는 가정의 달 5월을 맞아 이달 17일부터 5월 31일까지 까사미아와 마테라소의 인기 제품 '선물 특별전'을 진행한다고 16일 밝혔다.

1인 리클라이너부터 프리미엄 매트리스, 소파, 다이닝 가구까지 폭넓은 제품군을 대상으로 할인과 사은 혜택을 집중적으로 구성해 부모님과 가족을 위한 실용적인 가구 선물 수요를 겨냥했다.

까사미아는 1인 리클라이너를 중심으로 '리클라이너 특별 기획전'을 선보인다. 거실이 온 가족의 공용 공간을 넘어 각자의 휴식을 즐기는 공간으로 변화하면서 1인 리클라이너 수요가 꾸준히 늘어나는 흐름을 반영했다.

까사미아 리클라이너 '캄포 레스트'. 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

프리미엄 안마의자 캄포 레스트(CAMPO REST) 구매 고객에게는 전용 러그를 증정한다. 이 외에도 우스터(WOOSTER), 옴므(HOMME), 덴버(Denver) 레더, 뉴눕체(NEW NUPTSE) 등 까사미아의 1인 리클라이너 스테디셀러 제품들도 15% 할인한다.

리클라이너 소파 루고(RUGO), 아스티(ASTI)와 캄포 레더 등 인기 소파는 10% 할인하며, 카르모(CARMAUX) 소파는 일반 고객 15%, 클럽 고객 20% 할인 혜택을 제공한다. 다이닝 카테고리에서는 카르네(CARNE) 세트를 15% 할인가로 구매할 수 있다.

프리미엄 수면 브랜드 마테라소는 대표 매트리스와 모션베드 제품을 중심으로 할인과 사은 혜택을 마련했다. 매트리스 단품은 최대 25% 할인하며, 매트리스 구매 고객에게 매트리스 방수 커버 및 구매 금액대별 고급 면 베딩세트를 추가 증정한다.

모션베드 르 무브(LE MOVE)와 비건 폼 매트리스 오아시스 세도나(OASIS Sedona)를 세트로 구매 시 15% 할인이 적용되며, 웨딩 및 신규입주 고객은 5% 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 르 무브 세트 역시 구매 조건에 따라 매트리스 방수 커버, 구스 베개 등의 추가 사은품을 증정한다.

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신세계까사 관계자는 "가정의 달을 맞아 까사미아?마테라소와 함께 소중한 가족에게 편안한 휴식을 선물하시길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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