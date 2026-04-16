22일까지 행사

쓱7클럽 회원 대상 5000원 장보기 지원금

스타벅스 멤버십딜도 병행

SSG닷컴은 오는 22일까지 일주일간 '쓱 장보기 페스타'를 열고, 신선·가공식품과 일상용품을 최대 50% 할인한다고 16일 밝혔다.

대표적으로 국산 자포니카 민물장어(700g, 3~4미)를 반값에 선보이며, 호주산 양념 소불고기(600g)도 40% 할인한다. CJ제일제당 '고메' 함박스테이크와 미트볼은 4개 구매 시 1만원에 판매한다. 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 97,700 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 195,603 전일가 97,600 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 탈쿠팡 반사이익 못 봤는데…"이마트, 실적 발표 후 주가 회복 기대" [클릭 e종목] 이마트 "중고 장난감 기부하면 선착순 쿠폰팩 증정" 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 전 종목 시세 보기 단독 상품인 '오뚜기 참깨라면 볶음면'은 2번들 이상 구매 시 10% 할인한다. 휴지, 키친타올 등 일상용품 행사도 진행한다.

SSG닷컴 '쓱 장보기 페스타'. SSG닷컴 제공 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 '쓱7클럽' 회원을 대상으로 최대 5000원의 장보기 지원금을 지급한다. '쓱7클럽'은 월 2900원에 장보기 상품 결제 시 7%를 고정 적립해주고, 1000원을 추가로 내면 프로야구 시청을 포함한 '티빙' 콘텐츠 혜택까지 누릴 수 있는 멤버십이다. 멤버십 미가입 고객에게도 최대 3000원을 제공한다.

멤버십 전용 특가 행사도 마련했다. 행사 기간 가입한 쓱7클럽 회원은 삼겹살, 풀무원 새콤달콤 생쫄면, 피지 모락셀라 냄새제거 세제 중 하나를 77% 할인가에 구매할 수 있다. 이달 가입한 멤버십 회원을 대상으로 생수를 한정수량 700원에 판매하는 행사도 이어간다.

이와 별개로 '스타벅스 멤버십딜'을 통해 쓱7클럽 회원 대상 10% 할인 쿠폰도 지급한다. 매일 다른 MD(상품기획자) 상품 1가지를 특가에 판매하며, 일부 상품은 구매 시 텀블러 음료 쿠폰 또는 텀블러 캐리어 트래블백도 증정한다.

AD

SSG닷컴 관계자는 "지금 쓱세븐클럽에 신규 가입하는 고객에게는 3개월간 월 구독료 환급 혜택을 제공한다"며 "멤버십 전용 혜택으로 쓱 장보기 페스타 혜택을 한층 더 폭넓게 누리길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>