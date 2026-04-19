29일까지 생활용품 할인행사

이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 101,700 전일대비 1,800 등락률 -1.74% 거래량 123,025 전일가 103,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 美리플렉션과 손잡은 '쇼핑의 신세계'…"유통 6대 분야 AI 접목" "삼겹살 굽기 무섭네"…마트서 손 부들부들, 고깃값에 튄 전쟁 불똥 SSG닷컴, 일주일간 '쓱 장보기 페스타'…신선·가공 최대 반값 전 종목 시세 보기 는 오는 29일까지 주방에서부터 욕실까지 일상에서 필요한 다양한 생활용품 할인행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

이마트 관계자가 매장 내 생활용품을 진열하고 있다. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 테팔, 락앤락, 코렐 등 인기 브랜드를 중심으로 주방용품 체감물가를 최대 절반까지 낮춘다. 국자, 뒤집개, 주걱 등 주방에서 가장 많이 사용하는 조리 보조기구는 락앤락 브랜드 전 품목에 걸쳐 신세계 포인트 적립 시 50% 할인한다. 냉장고 정리를 위한 보관용기도 전 품목 모두 신세계 포인트 적립 시 반값으로 만나볼 수 있다.

침구류와 이너웨어도 행사가에 판매한다. 대표적으로 시원한 잠자리를 위한 침구인 '로렌데코 냉감 밴딩 패드' 7종을 50% 할인한다. 잠옷으로 입기 좋은 '데이즈 더편한 팬츠'는 행사카드 결제 시 30% 할인한 1만3930원에, '코튼클럽 소프트 터치 팬티'는 행사카드로 2개 이상 구매 시 50% 할인한 5980원에 구매할 수 있다.

이 밖에 옷장 정리를 위한 '심플 높이조절 행거'는 신세계포인트 적립 시 반값 혜택가인 9950원에, 바닥 청소를 위한 3M 막대걸레 전 품목 역시 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 세탁용품 최대 50% 행사와 욕실을 색다르게 꾸미기 위한 협업 기획 상품을 비롯해 치약과 칫솔, 샴푸, 바디워시도 할인 판매한다.

AD

정우진 이마트 마케팅 담당은 "일상생활 속에서 꼭 필요한 생활용품을 중심으로 할인 행사를 준비했다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>