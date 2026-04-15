AI 미술플랫폼 아르투, 앱스 인 챗GPT에서 작품 추천·거래 체계 마련

아비투스 어소시에이트는 인공지능(AI) 아트 플랫폼 아르투(Artue)가 오픈AI의 '앱스 인 챗GPT(Apps in ChatGPT)'와의 연계로 작품 탐색부터 거래까지 이어지는 체계를 마련했다고 15일 밝혔다.

아르투는 아시아 현대미술 데이터로 개인화된 작품 추천 및 탐색 경험을 제공하며 현재 96개 갤러리, 654명의 작가 등 4743점의 작품 데이터를 지니고 있다. 앱스인 인 챗GPT는 별도의 애플리케이션(앱) 전환 없이 대화로 검색부터 추천, 실행까지 이어지도록 돕는다.

이번 연계는 아르투의 대화형 아트 큐레이션 기술이 글로벌 대형언어모델(LLM) 환경에 처음 적용된 사례다. 키워드 검색이나 이미지 탐색이 아닌 이용자가 대화로 자신의 감정을 표현하면 아르투가 작품 등을 추천하고 실제 구매, 결제, 배송까지 이어지는 거래 구조가 구축됐다.

특히 아비투스 어소시에이트는 페이팔, 신용카드 등 크로스보더 결제수단뿐 아니라 달러 기반 스테이블코인 결제 시스템까지 도입해 글로벌 거래 기반을 확보했다. 향후에는 갤러리 서비스형 소프트웨어(SaaS), 컬렉터 고객 관리(CRM), 실물연계자산(RWA) 기반 아트 금융, 증권형 토큰(STO) 등을 단계적으로 연동해 미술 시장 인프라를 확장할 계획이다.

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송보영 아비투스 어소시에이트 대표는 "AI 시대 미술 시장은 검색 중심에서 벗어나 대화를 통해 취향을 이해하고 발견하는 방향으로 변화하고 있고, 아르투는 이를 시장에서 입증한 첫 단계"라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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