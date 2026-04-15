'월가의 황제'로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 14일(현지시간) 미국 경제를 둘러싼 위험 요소들이 점점 더 복잡해지고 있다며 불확실성 확대를 경고했다.

CNBC 등에 따르면 다이먼 CEO는 이날 발표한 성명에서 미국 경제가 소비자와 기업 지출 및 부채 상환 덕분에 1분기에는 회복력을 보였으나, 불확실성이 커지고 있다고 지적했다.

제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "지정학적 긴장과 전쟁, 에너지 가격 변동성, 무역 불확실성, 막대한 세계 재정 적자, 자산 가격 상승 등 점점 더 복잡해지는 위험 요소들이 존재한다"며 "이러한 위험과 불확실성이 궁극적으로 어떻게 전개될지 예측할 수 없지만, 이는 매우 중요하며 우리가 다양한 환경에 대비해야 하는 이유를 강조하는 것"이라고 말했다.

이날 JP모건체이스는 트레이딩 부문 호조 등에 힘입어 시장의 전망치를 뛰어넘는 1분기 실적을 발표했다. 그러나 은행 수익의 핵심 지표인 순이자이익(NII)의 올해 연간 전망치를 기존 1045억 달러에서 1030억 달러로 하향 조정했다.

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다이먼 CEO는 앞서 지난 6일 발표한 연례 주주 서한에서도 지정학적 리스크와 사모 대출 부실 등에 대한 우려를 표명했다. 그는 향후 몇 달 동안 석유와 원자재 가격 쇼크 위험이 있으며, 이는 인플레이션과 금리 인상으로 이어질 수 있다고 내다봤다. 또 사모 대출의 부실 문제가 예상보다 심각할 수 있다고 경고했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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