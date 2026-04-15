이상일 시장 “동천동 광역버스 신설 적극 나설 것”

동천동 7개 아파트 입주자대표회의, 교통 개선 의견 전달

상반기 대광위 건의…수지구 마을버스 운행도 개선

경기 용인특례시(시장 이상일)는 수지구 동천동 지역에서 대중교통 이용 불편을 지적하며 집단민원을 통해 호소한 광역버스 신설, 기존 노선 공급 확대, 마을버스 개선 등에 대한 대책을 검토하고 있다고 15일 밝혔다.

용인특례시 수지구 동천동 공동주택 7곳의 입주자대표회의 주민들이 지난 14일 시청을 방문해 대중교통 개선을 건의했다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

동천동 일대에는 5000세대 이상 대규모 주거단지가 조성됐지만, 대중교통 체계 미흡으로 시민의 출퇴근이 불편하다는 민원들이 제기됐다.

이와 관련해 동천동 공동주택 7곳의 입주자대표회의는 3월 23일부터 31일까지 9일간 서명운동을 진행해 주민 약 7500명의 서명을 받았고, 이를 근거로 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 용인시에 대중교통 개선 민원을 공식 제출했다.

입주자대표회의는 ▲동천동 생활권을 경유하는 광역버스 노선 신설 ▲마을버스 배차간격 개선 및 필요 시 노선 신설 등을 시에 건의했다.

입주자대표회의 관계자들은 14일 시청을 방문해 이상일 시장과 만난 자리에서 집단민원을 낸 이유를 설명했다.

이상일 시장은 "시에서도 동천동 주민 여러분들의 불편과 고충을 잘 헤아리고 있으며, 해당 지역의 교통 편의를 위한 신규 노선을 신설하기 위해 노력하고 있다"며 "광역버스 노선 신설 권한을 가진 국토교통부 대도시권광역교통위원회에 동천동 지역 운행을 위한 광역버스 노선이 생길 수 있도록 시가 올해 상반기 중 건의하고, 그 필요성을 적극 강조할 방침"이라고 말했다.

이어 이 시장은 "용인 수지구를 운행하는 기존 광역버스의 운행 확대도 필요한 만큼 대도시광역교통위원회와 지속적으로 협의해 나갈 것이며, 수지구 마을버스 운행과 관련해서도 시민 편의성을 높이는 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.

용인시는 수지구를 운행하는 기존 M4101번 광역급행버스의 경우 출근시간대의 높은 수요를 맞추기 위해 지난 3월 30일부터 전세버스를 추가 투입해 운행 중이다.

용인특례시 수지구 동천동 공동주택 7곳의 입주자대표회의 주민들은 14일 시청을 방문해 대중교통 개선을 건의하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

시는 판교 방면 수요 증가에 대응하기 위한 6900번 노선과 연계하는 경기 프리미엄버스 신설도 추진하고 있다.

시는 또 수지구 마을버스 이용환경도 개선하기 위한 노력도 전개하고 있다.

시는 14-1번과 14-4번 노선을 증차해 배차간격을 단축했으며, 17-1번 노선은 대형 차량으로 교체해 수송 능력을 확대했다.

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용인시는 고기동~동천동~수지구청역을 연결하는 802번 노선을 신설해 고기동에서 동천동 용인한빛중학교로 연결되는 이동의 편의도 도모할 방침이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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