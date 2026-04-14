하나금융, 생산적 금융 아카데미 신설

하나금융그룹은 '생산적 금융 아카데미'를 상반기 중 신설해 전문 인력 양산에 나선다고 14일 밝혔다.

하나은행 하나금융연구소를 중심으로 추진되는 이번 아카데미는 그룹의 핵심 전략인 생산적 금융의 실행력을 강화하기 위한 조치다. 산업에 대한 이해와 금융 실행 역량을 겸비한 생산적 금융 전문 인력을 양산하기 위해 추진된다.

하나금융연구소는 그동안 그룹 내 생산적 금융을 담당하는 심사역, 기업금융(RM), 투자금융(IB), 벤처캐피탈(VC) 담당 직원 등을 대상으로 맞춤형 세미나 등 다양한 교육 프로그램을 운영해왔다. 이번 개편을 통해 기존 프로그램을 확대해 보다 체계적인 연수 프로그램으로 발전시킬 계획이다. 하나금융연구소를 비롯해 하나증권 리서치센터, 하나금융융합기술원 등 연구조직이 축적해 온 연구 역량을 교육 과정에 적극 반영하기로 했다.

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이달 말 산업연구원(KIET)과의 업무협약을 통해 얻게 될 산업별 심층 분석과 정책 연구 성과도 교육 과정에 반영할 계획이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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