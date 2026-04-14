강원랜드, 임시주총서 감사위원 2인도 선임

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)는 14일 하이원 그랜드호텔에서 제33차 임시주주총회를 개최해 3건의 안건 의결을 통해 비상임이사 3인을 선임했다고 밝혔다.

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)가 14일 하이원 그랜드호텔에서 제33차 임시주주총회를 개최하고 있다. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 1호 의안을 통해 노승만 전 강원연구원 연구본부장과 최우식 법무법인 랜드마크 대표변호사가 비상임이사로 선임됐고, 2호 의안을 통해 최우식 이사는 감사위원회 위원으로도 선임됐다.

또 3호 의안을 통해 감사위원회 위원이 되는 비상임이사로 박완성 ㈜벤처포트 대표이사가 선임됐다.

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강원랜드 비상임이사는 주주총회를 거쳐 재정경제부 장관이 최종임명하며, 임기는 임명일로부터 2년이다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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