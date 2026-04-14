이진숙 전 위원장 "8인 경선 복원 필요"

이진숙 전 방송통신위원회 위원장이 14일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "당대표로서 책임지고 공정한 경선 절차를 복원시켜 달라"고 요구했다. 장 대표의 보궐 선거 출마 요청을 거절하며 대구시장 경선 참여 의지를 재확인한 것이다.

이 전 위원장은 14일 대구 수성구에 있는 국민의힘 대구광역시당에서 기자회견을 열고 이런 내용의 입장을 밝혔다. 그는 "지금 이대로 (대구시장) 경선이 진행된다면 대구 시민의 분노는 더불어민주당이 아니라 국민의힘을 향하게 될 것"이라며 "국민의힘에 대한 충정으로 드리는 마지막 호소"라고 말했다.

이진숙 전 방송통신위원장이 14일 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 전 위원장은 "지난 9일 장 대표를 만났다"며 "장 대표는 저에게 국회로 와서 민주당 폭정에 맞서 함께 싸우자고 제안했다"고 설명했다. 이어 "그 충정은 높이 평가한다"며 "그러나 그보다 더 중요한 것은 국민의힘이라는 정당 안에 원칙을 바로 세우는 일"이라고 강조했다.

이 전 위원장은 이러한 결정을 내리게 된 배경과 관련해 "압도적인 1위 후보에 대해 기준과 원칙 없이, 경선도 시키지 않고 자의적으로 컷오프시키는 일이 국민의힘에 다시는 있어서는 안 된다"며 "제2, 제3의 이진숙이 앞으로 절대 나와서는 안 된다"고 설명했다.

또 "장 대표의 제안이 의미가 있으려면 먼저 8인 경선이 복원되어야 한다"며 "잘못된 것은 반드시 바로잡혀야 한다"고 했다. 그러면서 이를 받아들일 경우 "불공정, 부정의에 타협하는 사람이 되고 말 것"이라며 "대구 시민들에 대한 배신자가 될 것"이라고 언급했다.

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이 전 위원장은 이 자리에서 "모든 후보가 (재경선에) 동의한다면 여론조사 절차조차 생략하고 공정 경선 절차가 복원될 수 있다"고 말하기도 했다. 무소속 출마 가능성과 관련한 질문이 나온 것에 대해서는 "앞으로 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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