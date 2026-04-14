박승원 광명시장 예비후보, 과반 득표

"광명 발전 끝까지 책임질 것"

더불어민주당 광명시장 경선에서 박승원 예비후보가 과반 득표로 결선 없이 본선 후보로 선출됐다.

박승원 광명시장 민주당 예비후보. 박승원 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

박승원 예비후보는 이번 경선을 통해 검증된 행정력, 민주당 가치에 대한 일관성, 시민과 함께 만들어온 광명의 성과를 다시 한번 평가받았다는 점에서 큰 의미를 가진다고 밝혔다.

박승원 예비후보는 경선 결과 직후 "광명시민과 민주당 당원 동지 여러분의 선택에 깊이 감사드린다"며 "이번 승리는 저 박승원 개인의 승리가 아니라, 시민과 함께 만든 광명의 변화와 민주당 지방정부의 성과에 대한 신뢰의 결과"라고 말했다.

이어 "재개발·재건축, 교통혁신, 미래산업 기반 조성이 동시에 움직이는 이 중요한 시기에, 끝까지 책임질 사람으로 다시 선택해주신 뜻을 무겁게 새기겠다"고 밝혔다.

박승원 예비후보는 함께 경선을 치른 후보들에 대해서도 감사의 뜻을 밝혔다. 박승원 예비후보는 "광명을 위한 마음만큼은 모두 같았다고 생각한다"며 "이번 경선에서 경쟁했던 모든 후보들의 뜻도 소중히 받들겠다"고 말했다. 이어 "이제 민주당은 원팀으로 힘을 모아야 한다. 광명의 승리가 곧 경기도의 승리이고, 이재명 정부 성공의 든든한 동력이 될 수 있도록 더 낮고 더 절실한 마음으로 본선을 준비하겠다"고 밝혔다.

박승원 예비후보는 이번 경선 과정에서 시민주권, 민생경제, 평생학습, 탄소중립, 사회연대경제, 기본사회 등 광명시정의 핵심 성과를 바탕으로, 광명의 다음 4년은 새로운 구호보다 검증된 책임과 유능한 지방정부의 실행력이 필요하다는 점을 강조해왔다.

특히 박승원 예비후보는 시의원, 도의원, 시장으로 이어지는 정치 경로 속에서 한 번도 민주당의 가치에서 이탈하지 않고 걸어온 정치적 일관성과 이재명 도지사 시절부터 함께 정책의 철학과 행정의 속도를 맞춰온 경험을 내세우며 이재명 정부와 가장 빠르게 합을 맞출 수 있는 유능한 지방정부 리더라는 점을 부각해 왔다.

박승원 예비후보는 앞으로 본선에서 △ 미래 글로벌 문화수도 광명 △기업과 사람이 모이는 경제거점도시 △안전하고 균형 있는 도시 성장 △쾌적한 광역교통 체계 완성 △기본사회 전국 1등 도시 광명 △사람과 자연이 공존하는 지속가능 도시 광명 등을 중심으로 광명의 미래 비전을 본격화할 계획이다.

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박승원 예비후보는 "광명의 변화는 아직 끝나지 않았다"며 "말보다 실행으로, 약속보다 성과로, 시민과 함께 광명의 다음 단계를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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