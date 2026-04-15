증시 등락 속 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

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○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

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HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 67,700 전일대비 5,000 등락률 +7.97% 거래량 1,132,164 전일가 62,700 2026.04.15 12:15 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 , 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 180,300 전일대비 3,600 등락률 +2.04% 거래량 1,370,488 전일가 176,700 2026.04.15 12:15 기준 관련기사 네이버페이 포인트로 산재방지…현대건설·LS일렉트릭 도입 이란의 공습에 사우디 현대건설 사무소 일부 파손 현대건설, 핀란드 사절단과 에너지 인프라 협력방안 논의 전 종목 시세 보기 , 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 28,200 전일대비 300 등락률 +1.08% 거래량 2,293,599 전일가 27,900 2026.04.15 12:15 기준 관련기사 높아진 변동성에 깊어지는 고민...저가매수 가능 종목에서 아이디어 얻었다면 변동성 속 기회 찾기...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 , 산일전기 산일전기 close 증권정보 062040 KOSPI 현재가 196,400 전일대비 12,800 등락률 +6.97% 거래량 626,563 전일가 183,600 2026.04.15 12:15 기준 관련기사 [클릭 e종목]"산일전기, 1분기 '대호조' 지속 전망…여전히 저평가" 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 close 증권정보 005490 KOSPI 현재가 366,500 전일대비 5,000 등락률 +1.38% 거래량 160,396 전일가 361,500 2026.04.15 12:15 기준 관련기사 같은 종목 샀어도 전혀 다른 수익? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 가능 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기

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