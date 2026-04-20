POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 close 증권정보 005490 KOSPI 현재가 389,500 전일대비 4,500 등락률 +1.17% 거래량 354,709 전일가 385,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 달리는 말에 올라타볼까? 부족한 투자금을 연 5%대 금리로 4배까지 증시 등락 속 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 같은 종목 샀어도 전혀 다른 수익? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 는 인도 광산업체 Saffron Resources Private Limited의 지분 취득을 결정했다고 20일 공시했다.

취득금액은 약 1609억5000만원으로, 자기자본 대비 4.7%에 해당한다. 취득 후 지분 비율은 50%이며, 취득 예정일은 2031년 12월 31일이다.

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회사는 취득 목적에 대해 "인도 오디샤주 일관제철소 합작 설립을 위한 투자"라고 설명했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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