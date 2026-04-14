독도, '죽도'로 표기하고 상품 판매

"공항서 다케시마 상품 판매는 처음"

시마네현 요나고 공항에서 판매하는 소금의 포장지에 독도를 '죽도'로 표기하고 오키섬과 거리를 157㎞라고 표기돼 있다. 서경덕 교수 페이스북 AD 원본보기 아이콘

일본 시마네현 요나고 공항에서 '다케시마'로 표기된 상품을 판매해 논란이 일고 있다. 공항 내 상점에서 시마네현산 소금을 판매하며 표시한 지도에 '독도'가 아닌 '다케시마'로 표기가 되어 있으면서다.

14일 서경덕 성신여대 교수는 관광객 제보로 알게 되었다고 소개하면서 "상품 겉면에 시마네현 오키섬과 전혀 관계없는 독도를 '(죽도)竹島'로 표기하고, 두 섬의 거리를 157㎞라고 소개했다"고 전했다.

이어 "특히 '국립공원 오키'라는 글자를 주황색으로 크게 강조하여 마치 독도가 일본 국립공원의 일부인 것 지도를 그려놨다"라며 "지금까지 시마네현청 주변 상점, 오키섬 사이고항 상점 등에서 다케시마를 표기한 상품을 확인한 적은 있지만, 공항에서는 발견된 상품은 이번이 처음"이라고 꼬집었다.

서 교수는 "일본인뿐만 아니라 외국인도 많이 출입하는 공항에서 독도를 자기네 땅으로 표기한 상품을 버젓이 판매하는 건 그야말로 선을 넘었다"고 비판 수위를 높였다.

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한편 지난 1월에도 관광객들이 많이 방문하는 오키섬 여객터미널 내 상점에서 독도를 표기한 술잔을 판매해 논란이 된 바 있다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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