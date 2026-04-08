82대 한정 판매

메르세데스-벤츠 코리아는 최상위 브랜드 '메르세데스-마이바흐'와 '메르세데스-AMG' 5종의 한정판 에디션 모델을 출시한다고 8일 밝혔다.

▲'메르세데스-마이바흐 SL 680마누팍투어 익스클루시브 에디션' 7대 ▲'메르세데스-AMG S 63 E 퍼포먼스 마누팍투어 익스클루시브 에디션' 45대 ▲'메르세데스-AMG G 63 뱅가드 에디션'과 '메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+ 론치 에디션', '메르세데스-AMG CLA 45 S 4MATIC+ 파이널 에디션'은 각각 10대 한정 판매된다.

메르세데스-마이바흐 SL 680 마누팍투어 익스클루시브 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아 AD 원본보기 아이콘

이 에디션은 오픈톱 로드스터부터 최상위 플래그십 세단 및 SUV, 정통 오프로더, 콤팩트 쿠페까지 마이바흐 및 AMG 라인업 전반을 아우르며 각 모델이 지닌 고유의 매력을 극대화한 것이 특징이다.

고객이 취향에 맞게 특별한 외장 색상 및 고품질의 인테리어 소재를 선택할 수 있도록 한 메르세데스-벤츠 차량의 차별화된 디자인 옵션인 '마누팍투어' 프로그램을 적용한 내, 외장 컬러 조합과 고급 옵션을 적용해 기존 모델과 차별화된 감성을 제공한다.

'메르세데스-마이바흐 SL 680마누팍투어 익스클루시브 에디션'은 마누팍투어 익스클루시브 코트다쥐르 라이트 블루 메탈릭 컬러를 적용해 마이바흐 SL의 감각적인 아름다움을 극대화한 것이 특징이다. 외관에 마이바흐 패턴이 그라파이트 그레이 색상으로 적용된 옵시디언 블랙 보닛과 마이바흐의 전통적인 21인치 멀티 스포크 휠이 적용됐다.

내부는 크리스탈 화이트 컬러의 마누팍투어 익스클루시브 나파 가죽으로 구성돼 편안함과 우아한 분위기를 제공한다. 차량은 4.0ℓ 바이터보 엔진과 9단 변속기의 조합으로 585마력의 퍼포먼스를 발휘한다. 가격은 3억5790만원(개별소비세 인하분 반영 및 부가세 포함)이다.

메르세데스-AMG S 63 E 퍼포먼스 마누팍투어 익스클루시브 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아 원본보기 아이콘

'메르세데스-AMG S 63 E 퍼포먼스 마누팍투어 익스클루시브 에디션'은 마누팍투어 익스클루시브 히말라야 미드 그레이 메탈릭 컬러를 적용해 대형 플래그십 세단의 기품과 강렬한 존재감이 조화를 이루고 있으며, 내부에 마누팍투어 익스클루시브 샌드 베이지/블랙 시트와 쇼퍼 패키지로 S-클래스 특유의 매력을 더했다.

더 많은 하중을 견디면서 제동거리를 줄여주는 AMG 고성능 세라믹 브레이크 시스템을 탑재했다. 차량은 포뮬러1TM기술 기반 고성능 PHEV 시스템 및 AMG 4.0ℓ V8 바이터보 엔진 조합으로 엔진과 전기 모터가 함께 작동할 경우 시스템 최고 출력 802마력(ps), 시스템 최대 토크 124.3 kgf.m로 역대 S-클래스 중 가장 강력한 퍼포먼스를 발휘한다. 3억4400만원이다.

메르세데스-AMG G 63 뱅가드 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아 원본보기 아이콘

'메르세데스-AMG G 63 뱅가드 에디션'은 G-클래스의 상징성과 존재감을 강조하는 차별화된 디자인 요소를 더해 완성도를 높인 모델이다. 마누팍투어 다크 올리브 그린 마그노 컬러와 함께 AMG 나이트 패키지 I과 II 를 적용했으며, 내부에는 트러플 브라운 및 블랙 컬러의 나파 가죽 시트를 탑재해 고급감을 더했다.

AMG 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션 및 AMG 트랙션 프로 등을 포함한 'AMG 오프로드 패키지 프로'와 '프로페셔널 스페어 휠 홀더'를 적용해, 극한의 환경에서도 흔들림 없는 강인함과 탁월한 퍼포먼스를 구현한다. 차량은 4.0ℓ V형 8기통 가솔린 엔진으로, 최고 출력 585마력(ps)과 최대 토크 86.7kgf.m의 힘을 뿜어낸다. 가격은 2억9580만원이다.

메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+ 론치 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아 원본보기 아이콘

'메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+'은 플래그십 SUV인 GLS의 고급스러운 품격에 AMG의 정교한 기술력이 결합한 모델로, '론치 에디션'은 여기에 강인함을 더하는 디자인 요소를 추가했다. 마누팍투어 실리콘 그레이 솔리드 컬러에 AMG 나이트 패키지를 적용해 카리스마 넘치는 아우라를 형성했다.

AMG 카본 파이버 트림 및 인테리어 크롬 패키지와 함께 블랙 컬러의 AMG 익스클루시브 나파 가죽 시트와 레드 안전벨트를 적용했다. 차량은 4.0ℓ V8 바이터보 엔진이 탑재돼 최대 출력 612마력(ps) 및 최대 토크 86.7kgf.m의 강력한 퍼포먼스를 제공한다. 2억1840만원이다.

메르세데스-AMG CLA 45 S 4MATIC+ 파이널 에디션. 메르세데스-벤츠 코리아 원본보기 아이콘

'메르세데스-AMG CLA 45 S 4MATIC+ 파이널 에디션'은 올해 전동화 모델로 새롭게 출시되는 '디 올-뉴 CLA' 이전에 선보이는 마지막 내연기관 에디션 모델로, 시선을 사로잡는 데칼이 특징이다. 마누팍투어 마운틴 그레이 마그노 컬러와 AMG 나이트 패키지를 적용하고 전방 스플리터와 AMG 스포일러 립을 확장했다. 사이드미러 커버의 노란색 AMG로고 데칼과 측면의 '45 S' 레터링 등으로 더욱 개성있는 디자인을 완성했다.

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내부에는 노란색 포인트를 넣은 아티코 가죽을 적용하고, 나파 가죽으로 감싼 AMG 퍼포먼스 스티어링 휠을 탑재했다. 차량은 2.0ℓ 직렬 4기통 가솔린 엔진으로 421마력(ps)의 최고 출력과 51kgf.m의 최대 토크를 발휘한다. 9580만원이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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