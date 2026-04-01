3년 연속 데이터 기반 행정 평가 '우수'

공공데이터 제공 평가도 2년 연속 성과



경남 함양군은 행정안전부가 주관한 '공공데이터 제공 운영실태 평가'와 '데이터 기반 행정 실태점검'에서 모두 '우수' 등급을 받았다고 1일 밝혔다.

이들 평가는 전국 684개 행정·공공기관을 대상으로 공공데이터 개방과 활용, 데이터 품질, 분석, 공유, 관리 체계 등을 종합적으로 점검하는 제도다.

함양군청 전경 AD 원본보기 아이콘

함양군은 이번 평가에서 데이터 기반 행정 실태 점검에서 3년 연속 '우수' 등급을 기록하며 데이터 기반 행정의 안정적인 운영 역량을 입증했다. 또한 공공데이터 제공 운영 실태 평가에서도 2년 연속 '우수' 등급을 획득하며 공공데이터 개방과 활용 분야에서 지속적인 성과를 이어가고 있다.

특히 평가 체계가 점차 고도화되는 상황에서도 데이터 관리와 활용 전반에서 꾸준한 성과를 유지한 점이 높이 평가됐다.

함양군은 공공데이터 개방 확대와 데이터 품질 개선을 지속해서 추진하고 있으며, 다양한 분야의 데이터를 발굴·개방을 통해 행정 효율성 제고에 이바지하고 있다. 또한 데이터 기반 행정 실태 점검에서는 데이터 공유 활성화 등 데이터 기반 행정 활성화 노력에서 좋은 평가를 받았다.

AD

함양군 관계자는 "이번 성과는 데이터 기반 행정 정착을 위한 지속적인 노력의 결과"라며 "앞으로도 공공데이터 개방과 활용을 확대하고, 데이터 기반 정책 추진을 통해 군민이 체감할 수 있는 행정 서비스를 제공하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>