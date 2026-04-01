일하고 즐기며 함께하는 청년특별시 양산… 5개 분야 49개 사업 추진

청년의 고민이 회의 테이블 위에 올랐다.

경남 양산시는 지난달 31일 양산비즈니스센터 세미나1실에서 '2026년 제1회 양산시 청년정책위원회'를 개최했다.

양산시 청년정책위원회는 '양산시 청년 기본 조례'에 따라 설치된 기구로 양산시 청년정책에 관한 주요 사항을 심의·조정하는 역할을 맡고 있다.

제1회 청년정책위원회 회의. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의에서는 청년층의 다양한 요구를 반영한 제2차 청년정책 기본계획과 이를 바탕으로 한 2026년 청년정책 시행계획을 수립하고, 보다 청년 친화적인 정책 추진 방향에 대해 의견을 나눴다.

2026년 청년정책 시행계획은 새롭게 수립된 양산시 제2차 청년 기본계획을 토대로 마련한 연간 계획이다. 매년 정책 효과를 점검하고 새로운 청년 지원 방향을 발굴·보완해 나가기 위한 실행 중심의 계획으로 추진된다.

이번 시행계획은 일하고 즐기며 함께하는 청년특별시 양산 실현을 목표로 ▲일자리(자립) ▲생활·복지 ▲문화 ▲참여(소통) ▲고립·은둔 5개 분야 49개 사업으로 구성됐다. 총사업비는 134억 3900만원을 투입한다.

양산시는 이날 회의에서 제시된 위원들의 다양한 의견을 정책에 적극 반영하고, 앞으로도 청년위원들과 지속적으로 소통하며 청년들의 목소리를 세심하게 반영한 정책을 보완·추진해 나갈 계획이다.

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청년정책위원회 김신호 위원장은 "현실적으로 청년들이 처한 상황이 녹록지 않은 만큼 청년들이 체감할 수 있는 실효성 높은 정책을 추진하는 데 최선을 다하겠다"며 "긴 겨울이 지나고 봄(春)이 오듯이 청(靑春)년의 삶에도 봄이 올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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