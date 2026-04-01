민주주의를 다시 묻다…민주공원, 탄핵 1년 맞아 특별 강연

문형배 전 헌법재판관 초청…전시·공연 연계 시민 참여 프로그램 마련

민주공원은 윤석열 전 대통령 탄핵심판 선고 1년을 맞아 오는 4월 11일 오후 2시 30분 민주공원 큰방에서 문형배 전 헌법재판관 초청 강연을 개최한다.

이번 강연은 탄핵심판 사건을 직접 심리하고 파면 결정을 내린 문형배 전 재판관이 '탄핵결정으로 본 민주주의'를 주제로, 재판 과정에서 바라본 민주주의의 의미와 시민의 역할을 공유하기 위해 마련됐다. 참가 신청은 지난 3월 10일부터 민주공원 누리집을 통해 선착순으로 접수됐으며, 조기 마감됐다.

강연은 계엄 선포부터 탄핵 인용 결정 선고까지 이어진 123일의 시간을 되짚는 전시 '12·3 불법계엄 저지 1년 시민헌정 아카이브전 '시민의 빛, 부산에서 타오르다''의 마무리 행사로 진행된다. 이 전시는 지난해 12월 3일부터 이달 4일까지 민주공원 기획전시실에서 열리고 있다.

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행사 당일에는 탄핵 과정에서 나타난 시민 저항과 연대의 의미를 되새기는 공연과 함께, 당시 광장에서 사용된 응원봉과 깃발, 피켓 등 '광장의 오브제' 전시도 마련돼 의미를 더할 예정이다.

민주공원은 이번 강연을 시작으로 민주주의를 주제로 한 초청 강연을 오는 6월과 10월에도 이어갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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