섬박람회 조직위, 31일 부산서 '섬박람회 설명회'



2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 31일 부산롯데호텔 3층 크리스탈볼룸에서 섬박람회 설명회를 열고 부산 시민들에게 여수세계섬박람회를 홍보함과 동시에 시민들의 적극적인 협조를 요청했다.

여수세계섬박람회는 '섬의 가치를 새롭게 조명하고 세계인의 공감대를 형성하며, 지속가능한 섬 발전'이라는 비전과 '섬, 바다와 미래를 잇다'라는 주제로 9월 5일부터 11월 4일까지 여수에서 세계 30개 국가 및 국제기구가 참가하는 박람회다.

섬박람회 조직위는 지난 31일 부산롯데호텔 3층 크리스탈볼룸에서 섬박람회 설명회를 열고 부산 시민들에게 여수세계섬박람회를 홍보하고 시민들의 적극적인 협조를 요청했다. 섬박람회 조직위 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 여수 출신 부산 기업인인 박수관 조직위원장이 2026여수세계섬박람회의 비전과 준비 상황을 공유하고, 부산 지역 경제계, 시민, 학계 등의 적극적인 참여와 협력을 이끌어 내기 위해 마련했다. 이날 행사에는 부산 지역 주요 상공인, 지방정부 관계자, 시민, 향우회원 등 700여 명이 참석했다.

조직위원회는 이날 설명회를 통해 섬박람회의 주제와 목표 및 개최효과 주요 프로그램 등을 상세히 소개했다.

여수세계섬박람회 개최 목표로 섬주민에게는 섬 주민의 삶의 질 향상과 소득 창출로 섬 지역 활력을 도모하고, 여수시는 남해안 중심을 넘어 세계적인 섬ㆍ해양 관광도시로 도약하며, 국가적으로는 섬 인프라 확대 및 섬 미래산업 육성을 통한 국가균형 발전을 도모하고, 국제적으로는 글로벌 연대와 협력을 통한 기후위기 대응 등을 제시했다.

또한, 조직위원회는 섬박람회 개최를 통해 국내외 관광객 유입 확대로 지역 관광산업 전반의 파급효과를 유도하고, 세계 최초 '섬' 테마 박람회를 통해 여수, 남해안권의 브랜드 경쟁력을 강화하고, 섬ㆍ해양ㆍ기후 의제를 연계한 지속가능 관광 콘텐츠 축적으로 박람회 이후 성장 동력 확보 등의 효과가 있다는 점을 강조했다.

섬 문화와 생태, 해양산업을 아우르는 다양한 전시연출 콘텐츠는 박명성 총감독이 직접 설명했다. 이날 행사에서는 박수관 위원장이 직접 구입한 섬박람회 입장권을 홍법사 심산 주지스님에게 전달하는 퍼포먼스로 눈길을 끌었다. 박수관 위원장이 구입한 입장권은 현재까지 2만 장 상당이다.

박수관 조직위원장은 이날 인사말에서 "섬박람회는 섬이 가진 가치를 전 세계와 공유하고, 섬의 자연과 문화, 사람의 이야기를 담아 세계 최초로 '섬'을 주제로 한 행사"라며, "2026여수세계섬박람회는 섬의 가치와 지속가능성을 세계에 알리는 국제행사가 될 것"이라고 강조했다.

이어 "부산은 대한민국 해양 수도의 중심이자 경제·물류의 핵심 도시인만큼, 이번 박람회의 성공적인 개최를 위해 부산의 힘을 보태주길 바란다"고 말했다.

또한, 박람회가 지역경제 활성화와 관광산업 발전에 기여할 뿐만 아니라, 남해안권을 중심으로 한 해양관광 벨트 구축에도 중요한 계기가 될 것이라는 점을 설명하며 참석자들의 공감과 호응을 이끌어 냈다.

행사에 참석한 부산 지역 상공인들은 박람회의 취지에 깊이 공감하며 향후 다양한 방식으로 협력에 나설 의지를 밝혔다. 향우회원들 역시 고향 발전과 국가적 행사 성공을 위해 적극적인 관심과 참여를 약속했다.

김광문 재부산 여수향우회장은 "부산에서 타 지역 행사를 대대적으로 홍보한 것은 이례적인 일"이라며, "출향인으로서 섬박람회 성공 개최를 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

조직위원회 관계자는 "섬박람회 성공개최를 위해 지난해 5월 부산시와 여수시가 협약한 데 이어 민간 차원에서도 관심 갖고 많이 참여해 주셔서 감사드린다"며, "2026여수세계섬박람회가 성공적으로 개최될 수 있도록 차질 없는 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 박수관회장은 2023년 12월 2026여수세계섬박람회 공동조직위원장으로 임명된 이후 섬박람회의 성공적 개최를 위해 서울시, 부산시를 비롯한 주요 지방정부, 국회, 행정안전부 등 관계 기관 및 단체와 긴밀한 협력관계 구축을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

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특히, 박수관 위원장은 2012년 여수세계박람회 유치위원장 및 준비위원장을 맡아 여수세계박람회를 성공적으로 개최한 경험을 바탕으로 여수세계섬박람회도 반드시 성공시키겠다는 각오로 혼신의 노력을 기울이고 있다

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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