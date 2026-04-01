33개사 선발… 경쟁률 7대1 기록



공간·멘토링·투자까지 전방위 지원

BNK부산은행(은행장 김성주)은 지난달 31일 오후 본점에서 '썸 인큐베이터 11기' 발대식을 열고 유망 스타트업에 대한 본격적인 성장 지원에 나섰다.

BNK부산은행이 '썸 인큐베이터 11기' 발대식을 열고 기념촬영하고 있다. BNK부산은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 발대식에는 최종 선발된 33개 스타트업 대표와 관계자들이 참석해 선정증서 전달과 프로그램 안내, 기업 발표 등 다양한 일정이 진행됐다.

'썸 인큐베이터 11기'에는 인공지능, 핀테크, 플랫폼, 콘텐츠 등 다양한 분야 기업들이 지원해 약 7대1의 경쟁률을 기록하며 높은 관심을 입증했다.

선발 기업에는 사무공간 무상 제공을 비롯해 단계별 맞춤형 엑셀러레이팅 프로그램, AI·디지털 기반 신사업 전문 멘토링, 스케일업 지원, 투자 IR 기회 제공 등 실질적인 성장 지원이 이뤄진다.

김성주 은행장은 "썸 인큐베이터는 단순한 지원을 넘어 스타트업의 성장 과정을 함께하는 프로그램"이라며 "참여 기업들이 혁신을 바탕으로 시장을 선도하는 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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부산은행은 썸 인큐베이터 참여 기업을 대상으로 한 투자 연계 활동을 통해 현재까지 153억 원 규모의 투자 유치를 끌어냈으며, 유망 스타트업 발굴과 지원을 지속 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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